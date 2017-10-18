Финансовые новости
- |
- 18.10.17
- |
- 12:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Конституционный суд Молдовы принял решение, которое может привести к импичменту Додона
09:16 18.10.2017 |
Право выдвижения кандидата на должность министра обороны Молдовы, а также его отзыва с должности отныне принадлежит исключительно премьер-министру, а президент обязан утвердить повторно представленную правительством кандидатуру.
Такой вердикт вынес Конституционный суд Молдовы, сообщает Укринформ.
Согласно обнародованному решению Конституционного суда, повторный отказ президента назначить на должность министра обороны предложенную правительством кандидатуру является нарушением конституционных обязанностей главы государства, а парламент в этом случае вправе инициировать процедуру импичмента.
В вердикте КС подчеркивается также, что в случае отстранения президента от должности обязанности главы государства временно исполняет председатель парламента или премьер-министр.
Ранее президент Молдовы Игорь Додон отказался назначить на должность министра обороны Еуджена Стурзу, повторно выдвинутого на этот пост правящей коалицией во главе с Демократической партией.
Додон угрожает Конституционному суду из-за "подложенной свиньи"
Президент Молдовы Игорь Додон считает грубым нарушением Конституции страны решение Конституционного суда о том, что право выдвижения кандидата на должность министра обороны, а также его отзыва с должности отныне принадлежит исключительно премьер-министру, а президент обязан утвердить повторно представленную правительством кандидатуру.
Об этом он заявил на состоявшемся в Кишиневе брифинге.
«Сегодня правительство и парламентское большинство, контролируемые одной партией, сделали ещё один шаг к окончательной узурпации государственной власти. И на этот раз, как и во многих других случаях, соучастниками выступили судьи Конституционного суда. Решением, принятым сегодня Судом, Конституция Республики Молдова была грубо нарушена, что является серьезным прецедентом», - заявил Додон.
Глава Молдовы отметил также, что Конституционный суд имеет право толковать Конституцию, а не устанавливать в Конституции непредвиденные процедуры и сроки.
По его словам, статья 98 (6) Основного закона не устанавливает обязанности Президента назначать министра при повторном выдвижении так же, как и обнародовать законы.
Президент подчеркнул, что при новом составе парламента, который будет образован после досрочных либо очередных парламентских выборов, будет сформирован новый состав Конституционного суда, а одним из непосредственных приоритетов КС в его новом составе станет полный пересмотр многих принятых решений, носящих антигосударственный характер, подрывающих авторитет государственных учреждений.
По мнению Додона, все действия судей нынешнего состава Конституционного суда станут предметом тщательного расследования, в том числе в рамках Уголовного кодекса.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Максим Нефьодов: Большинство госпредприятий, которые будут продаваться, - не "кладезь с золотом", они в сложном состоянии
Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в интервью УНИАН рассказал, когда в Украине стоит ждать прихода крупных инвесторов, новом законодательстве о приватизации и том, как Минэкономразвития борется с махинациями на госзакупках.
ТОП-НОВОСТИ
|Горячая фаза войны: Почему боевики активизировались под Донецком
|Оживившиеся металлурги и активные аграрии после праздника обвалили курс доллара на межбанке
|Нехорошее место. Как Саакашвили оживил память об антимайдане
Отсутствие понятных для людей месседжей и доверия к лидерам акции стали ключевыми причинами того, что сегодняшний митинг под Радой ничем не отличался от массовок, которые время от времени политики ради пиара собирают то под Нацбанком, то под правительством.
|Неприкосновенность от Порошенко: Почему оппозиционеры никогда ее не отдадут
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Израиль ускорит депортации искателей убежища из Украины
|Конституционный суд Молдовы принял решение, которое может привести к импичменту Додона
|Си Цзиньпин обещает Китаю социализм и процветание
|Международная экспансия юаня откладывается
|Джордж Сорос передал $18 млрд фонду «Открытое общество»
|Поддерживаемые США силы взяли Ракку под свой контроль
Это интересно
|Полиция Дубая тестирует летающие мотоциклы
|McLaren построил два эксклюзивных суперкара для одного человека
|Как лучше учить сотрудников кибербезопасности
|Париж хочет убрать с улиц машины с двигателями внутреннего сгорания к 2030 г
|Aston Martin DB11 лишился крыши
|500 млн компьютеров используются для тайного майнинга криптовалюты
|Новый вирус блокирует Android-устройства и требует выкуп в биткоинах