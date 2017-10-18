Конституционный суд Молдовы принял решение, которое может привести к импичменту Додона

Право выдвижения кандидата на должность министра обороны Молдовы, а также его отзыва с должности отныне принадлежит исключительно премьер-министру, а президент обязан утвердить повторно представленную правительством кандидатуру.

Такой вердикт вынес Конституционный суд Молдовы, сообщает Укринформ.

Согласно обнародованному решению Конституционного суда, повторный отказ президента назначить на должность министра обороны предложенную правительством кандидатуру является нарушением конституционных обязанностей главы государства, а парламент в этом случае вправе инициировать процедуру импичмента.

В вердикте КС подчеркивается также, что в случае отстранения президента от должности обязанности главы государства временно исполняет председатель парламента или премьер-министр.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон отказался назначить на должность министра обороны Еуджена Стурзу, повторно выдвинутого на этот пост правящей коалицией во главе с Демократической партией.

Додон угрожает Конституционному суду из-за "подложенной свиньи"

Президент Молдовы Игорь Додон считает грубым нарушением Конституции страны решение Конституционного суда о том, что право выдвижения кандидата на должность министра обороны, а также его отзыва с должности отныне принадлежит исключительно премьер-министру, а президент обязан утвердить повторно представленную правительством кандидатуру.

Об этом он заявил на состоявшемся в Кишиневе брифинге.

«Сегодня правительство и парламентское большинство, контролируемые одной партией, сделали ещё один шаг к окончательной узурпации государственной власти. И на этот раз, как и во многих других случаях, соучастниками выступили судьи Конституционного суда. Решением, принятым сегодня Судом, Конституция Республики Молдова была грубо нарушена, что является серьезным прецедентом», - заявил Додон.

Глава Молдовы отметил также, что Конституционный суд имеет право толковать Конституцию, а не устанавливать в Конституции непредвиденные процедуры и сроки.

По его словам, статья 98 (6) Основного закона не устанавливает обязанности Президента назначать министра при повторном выдвижении так же, как и обнародовать законы.

Президент подчеркнул, что при новом составе парламента, который будет образован после досрочных либо очередных парламентских выборов, будет сформирован новый состав Конституционного суда, а одним из непосредственных приоритетов КС в его новом составе станет полный пересмотр многих принятых решений, носящих антигосударственный характер, подрывающих авторитет государственных учреждений.

По мнению Додона, все действия судей нынешнего состава Конституционного суда станут предметом тщательного расследования, в том числе в рамках Уголовного кодекса.