Демонстративный неприезд главы Siemens на встречу с Путиным показал, насколько концерн оскорблен обманом с поставками турбин в Крым

Представьте себе: вы - известный немецкий топ-менеджер, у вас многочисленные проекты в России, вы получаете приглашение на встречу с Владимиром Путиным... и посылаете вместо себя одного из своих заместителей. Именно так поступил председатель правления Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser).

Цинично нарушенные гарантии

Это, безусловно, демарш. И беспрецедентный случай в истории традиционно весьма теплых взаимоотношений между немецким большим бизнесом и российским руководством. Своим демонстративным отсутствием на встрече делегации предпринимателей из Германии с президентом РФ в Сочи 12 октября глава Siemens недвусмысленно дал понять, насколько глубоко немецкий концерн оскорблен тем, как его обманули в России, где он начал работать более полутора столетий назад.

Дело, конечно же, в сименсовских турбинах. Российская государственная компания заказала их для проекта в Тамани, который оказался подставным, а затем в нарушение заключенного контракта тайно переправила в аннексированный Крым, в результате чего Siemens оказался в роли нарушителя санкций ЕС и теперь (безуспешно) пытается добиться правды в российских судах.

Очевидное нежеление Кезера пожимать руку Путину усиливает подозрение, что немецкому концерну в свое время в Москве на высшем уровне давали гарантии, что с турбинами все будет чисто и в Крым они не попадут, и слово свое цинично нарушили. Разочарование лично Кезера тем более понятно, что три с половиной года назад, в самый разгар крымского кризиса, ни один немецкий капитан большого бизнеса не стал проявлять столь подчеркнутую лояльность по отношению к российскому руководству, как он.

Как Джо Кезер демонстрировал свою лояльность

Явно надеясь на крупные заказы из России, глава Siemens не стал тогда отменять заранее запланированную встречу с Владимиром Путиным и приехал в его резиденцию 26 марта 2014 года, считанные дни после возмутившего мировое сообщество присоединения Крыма, что выглядело чуть ли не как одобрение действий Москвы.

Более того, в вызвавшем в Германии немало критики интервью телеканалу ZDF по итогам той поездки Джо Кезер заявил, что "мы в своем долгосрочном планировании не очень-то руководствуемся краткосрочными турбуленциями", дав тем самым весьма своеобразную трактовку аннексии украинского полуострова и ее международных последствий.

Кризис доверия

Насколько же глубоким должен быть в мюнхенской штаб-квартире концерна шок от истории с турбинами, если тогда, при тех обстоятельствах, Кезер не стал отказываться от встречи с Путиным, а сегодня посылает вместо себя коллегу по правлению! А именно: Клауса Хельмриха (Klaus Helmrich), отвечающего, как явствует из письменного ответа пресс-службы Siemens на запрос DW, за автоматизацию и цифровизацию индустриальных процессов.

Сигнал очевиден: один из ведущих технологических концернов мира не отказывается от бизнеса в России и диалога с ее руководством, но для главы компании это направление свою приоритетность утратило.

В подобных случаях российский интернет обычно переполняют комментарии типа "без них обойдемся", "сами сделаем", "больно нужно", "вам же хуже". Но если это так, то зачем же тогда президент России тратит свое драгоценное время на встречу с бизнесменами из Германии, зачем обещает им "создавать все условия, чтобы иностранные предприниматели чувствовали себя на российском рынке комфортно"?

Только теперь, после истории с тайной переброской сименсовских турбин в Крым, о которой приехавшим в Сочи коллегам-бизнесменам Джо Кезер красноречиво напомнил своим отсутствием, привлекать немецких инвесторов и партнеров станет труднее. Этот жульнический прецедент не мог не пошатнуть доверие предпринимателей. Ведь если Москва не постеснялась "кинуть" такого гиганта, как Siemens, значит, в России подставить могут кого угодно.

Андрей Гурков, экономический обозреватель.