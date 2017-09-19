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Российский ВТБ может дать китайцам кредит на покупку Роснефти
10:28 13.10.2017 |
Китайская CEFC, которая покупает 14,16% в «Роснефти», планирует взять кредит в ВТБ. Компания планирует одолжить у банка $5,1 млрд для сделки на $9,1 млрд.
О том, что CEFC может взять кредит в ВТБ, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. По словам двух собеседников агентства, кредит выдается на год, при этом один из источников Reuters уточнил, что срок погашения долга может быть продлен еще на год.
Оставшиеся $4 млрд CEFC планирует заплатить из своих средств. Кроме того, CEFC проводит переговоры с Банком развития Китая для рефинансирования краткосрочного кредита от ВТБ. Как сообщал Reuters в сентябре высокопоставленный представитель CEFC, Банк Китая открыл CEFC кредитную линию на 30 млрд юаней ($4,6 млрд).
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Ну вот, нашли какую-то не очень понятную китайскую компанию, происхождение денег которой неизвестно... Но она тоже не хотела покупать. Она ведь, собственно говоря, согласилась купить только в нагрузку.
О том, что CEFC покупает 14,16% «Роснефти» у швейцарского трейдера Glencore и катарского инвестфонда QIA, стало известно 8 сентября. Glencore и QIA сократят свои доли в российской нефтяной компании до 0,5% и 4,7% соответственно. «Мы рады, что [покупателем доли в «Роснефти»] стала именно китайская корпорация», - комментировал сделку главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он пояснял, что для Glencore и QIA, которые в конце 2016 года приобрели 19,5% «Роснефти» по большей части на заемные средства, обслуживать кредит стало слишком дорого из-за девальвации доллара.
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Банковский источник, знакомый с ходом сделки с Роснефтью, говорил, что около 60-70 процентов от ее суммы будет профинансировано за счет долга.
Представитель CEFC в сентябре говорил РБК, что «китайские и российские банки вовлечены в сделку».
ВТБ уже участвовал в финансировании сделки по покупке иностранными компаниями доли в «Роснефти». В декабре 2016 года банк помог с промежуточным финансированием покупки 19,5% акций «Роснефти», предоставив на одну неделю €10,2 млрд структуре Glencore. Эта сумма была перечислена «Роснефтегазом» в федеральный бюджет 2016 года, но закрытия сделки с Glencore и QIA пришлось ждать до начала 2017 года, когда средства им выдал итальянский банк Intesa.
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