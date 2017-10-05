Секретные расходы бюджета РФ достигнут почти 3 трлн

Внутри секретной части бюджета России на 2018 г. могут произойти серьезные изменения, пишет РБК со ссылкой на федеральный проект бюджета.

Как подсчитали журналисты, в следующем году в российском бюджете будут засекречены расходы на 3 трлн руб.

Доля закрытых расходов в разделе "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" вырастет до 38,8% - максимального уровня как минимум с 2007 г. В то же время будут сокращены секретные части "гражданских" разделов бюджета - "Общегосударственные вопросы" и "Национальная экономика".

Закрытые расходы раздела "Национальная безопасность" увеличатся на 154 млрд руб. по сравнению с 2017 г., причем это связано с увеличением секретной части подраздела "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности", который всегда был наименее прозрачным, отмечает издание.

В открытой части этого подраздела содержатся расходы на социальную поддержку силовиков и их семей, обеспечение доставки государственной корреспонденции, мобилизационную подготовку органов власти и т. д.

Доля секретных расходов снизится в 2018 г. в тратах на госаппарат, это будет минимальная доля секретности за 12 лет. Секретные расходы сократятся на 75 млрд руб. до 5,1% (около 67 млрд руб.).