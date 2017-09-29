КоммерсантЪ: Ситибанк готовится к уходу с российского рынка

Дочерняя компания американской Citigroup в России - Ситибанк - фиксирует отток розничных клиентов из-за новой стратегии банка. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, за последние два года число клиентов уменьшилось на 40%, а количество подразделений структуры - вдвое.

Опрошенные изданием эксперты считают, что сокращение финансового бизнеса Ситибанка направлено на то, чтобы при появлении необходимости быстро и безболезненно свернуть бизнес на территории РФ.

Кредитная организация, отмечает "Ъ", постепенно выходит из обслуживания розничного среднего класса, сконцентрируясь на сегментах mass affluent (выше среднего) и премиум, которые часто выезжают за пределы страны.

"Ситибанк буквально создает условия для того, чтобы клиентам среднего класса стало некомфортно в нем обслуживаться. Банк за два года закрыл половину офисов, заметно сократил выпуск кредитных карт для массового сегмента", - рассказал собеседник газеты.

Число офисов уменьшилось до 24 в целом.

Как следует из годового отчета Ситибанка, с 2014 г число частных клиентов сократилось на 40% и составило 600 тысяч человек.

Как прокомментировала глава дирекции по работе с частными клиентами банка Михаил Бернер, это случилось из-за расчистки банковского портфеля от неактивных счетов, которая прошла начиная с 2014 года впервые с момента прихода Citi в РФ (в 2002 году). При этом Ситибанк держит твердый курс на диджитализацию своего бизнеса, отметил менеджер.