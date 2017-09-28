Почему в России банкротятся авиокомпании

Елизавета Кузнецова, Максим Варывдин / Коммерсант

Ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», фактически прекратившей полеты из-за долгов, может привести к серьезным кадровым решениям среди руководителей авиаотрасли. Ряд источников "Ъ" не исключает, что жесткая критика Владимира Путина в адрес главы Минтранса Максима Соколова и курирующего отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича «явно указывает на неизбежность предстоящих перестановок». Впрочем, собеседники "Ъ" не исключают, что «руководству Минтранса может не хватить силы воли пойти по самому радикальному пути», а ответственность за коллапс «ВИМ-Авиа» возложат не на первых лиц, а на чиновников среднего звена.

Путин в среду на совещании с членами правительства России объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии, а курирующему вице-премьеру Аркадию Дворковичу заявил, что тот не уделяет достаточного внимания транспортной отрасли. По словам президента, если глава Минтранса справится с этой ситуаций быстро и эффективно, тогда президент и премьер «подумают, что делать с этим неполным служебным соответствием». «Если не справится, то тоже подумают»,- уточнил Путин.

Напомним, что в понедельник совладелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев признал, что у авиакомпании нет средств для продолжения операционной деятельности. Этому предшествовали массовые задержки вылетов рейсов из Домодедово из-за задолженности за топливо в размере не менее 500 млн руб. Авиакомпания попросила Минтранс «рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий» на 800-840 млн руб. для оплаты топлива и организации вывоза пассажиров из-за рубежа собственными силами. В противном случае 16 тыс. пассажиров чартерных рейсов не смогут вернуться домой, а у других авиакомпаний может не хватить провозных емкостей. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что ситуация с вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» требует экстренного вмешательства государства. По данным Ростуризма, за границей находятся почти 39 тыс. туристов, которые должны были лететь рейсами «ВИМ-Авиа», в основном они в Турции.

Основное недовольство Владимира Путина вызвало то, что министр транспорта сообщил ему о том, что «ВИМ-Авиа» соответствовала тем требованиям, которые предъявляются к авиаперевозчикам. После остановки полетов авиационного альянса AiRUnion в 2008 году Минтранс разработал требования по оценке достаточности финансовых ресурсов, анализу рисков ухудшения финансового состояния компаний и потенциальных возможностей восстановления их платежеспособности. В 2009 году они были введены в Федеральные авиационные правила (ФАП).

«Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Критериям соответствует, а работать не может. Десятки тысяч людей, десятки тысяч оказались в очень сложной ситуации. Ну хорошо, если бы это было в первый раз, но это же годами все продолжается»,- подчеркнул Владимир Путин. Напомним, что до краха в 2015 году «Трансаэро» авиационные власти РФ также до последнего момента, по крайней мере официально, не называли проблемной. Финансовый коллапс в «Трансаэро» был признан Росавиацией лишь в момент отзыва сертификата эксплуатанта в сентябре, когда ситуация уже дошла до точки невозврата, а пассажиров авиакомпании, как и сейчас, пришлось вывозить другим перевозчикам.

Источники "Ъ" в авиаотрасли считают, что «основным промахом руководства авиатранспортной отрасли стало то, что на протяжении длительного времени первым лицам государства рисовалась благостная картина в части роста пассажиропотока, ввода в строй новых объектов, эффективности программ субсидирования».

Но по факту происходило «пассивное созерцание весьма тяжелой финансовой ситуации сначала "Трансаэро", а затем "ВИМ-Авиа"», говорит один из собеседников "Ъ". Он полагает, что у регулятора были все законные полномочия ограничить работу перевозчиков заранее, «например, "ВИМ-Авиа" еще в мае, когда проявились первые признаки предстоящего кризиса».

Один из собеседников "Ъ" добавляет, что сейчас важно не оценивать сами критерии работы перевозчика, а выяснить, кто давал положительную оценку дееспособности авиакомпании, а затем передавал эти доклады наверх. «После столь жесткого выговора ответственность будет распределена между ключевыми регуляторами этого процесса, а значит, нужно ждать кадровых решений»,- считает он. Другой источник "Ъ" добавляет, что «в части перестановок возможны варианты». «Судя по происходящим до недавнего времени событиям, руководству Минтранса может элементарно не хватить силы воли снять ключевых руководителей отрасли,- замечает он.- Поскольку определить грань ответственности сложно: в составлении законов и их исполнении зачастую участвуют одни и те же лица, то ситуация может разрешиться показательными увольнениями заместителей».

Тем временем глава Росавиации Александр Нерадько заявил во время выступления в Госдуме в среду, что по результатам последней проверки «ВИМ-Авиа» относится к первой, самой надежной из четырех групп финансово-экономического состояния авиакомпаний. Поэтому у регулятора не было полномочий вводить ограничения на ее деятельность. Сейчас кредиторская задолженность авиакомпании перед шестью банками составляет 7 млрд руб., Росавиация уже организовывала совещание по этой проблеме с участием кредиторов, на котором собственник заявил «об утрате интереса к ведению авиационного бизнеса» и предлагал продать компанию за 1 руб.

Росавиация также представила все необходимые документы Следственному комитету РФ, который возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами «ВИМ-Авиа».

По данным господина Нерадько, собственник «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев перестал выходить на контакт и, возможно, его уже нет на территории РФ. Источник "Ъ" в правоохранительных органах рассказал, что во вторник проводились активные следственные действия: был допрошен гендиректор компании Александр Кочнев (он проходит свидетелем по делу), другие топ-менеджеры, проводились обыски, выемка документов. На ближайшее время запланирован допрос господина Мурсекаева. «В случае его неявки появятся основания для его объявления в федеральный и международный розыск»,- отметил собеседник "Ъ". Его ждут в центральном офисе СКР в Техническом переулке уже в четверг. Впрочем, источники "Ъ" не исключают, что господина Мурсекаева на допросе ждать не стоит, если он действительно покинул страну.

По словам источника "Ъ", дело передали в центральный аппарат СКР, поскольку оно также будет проходить и по другим статьям, а потерпевшими будут признаны не только пассажиры, но также топливозаправочные компании и государство в лице Росимущества (государство будет кредитовать перевозчиков, участвующих в развозе пассажиров «ВИМ-Авиа»).

Тем временем Александр Нерадько вновь предложил создать страховой фонд для пассажиров за счет минимальных отчислений с каждого авиабилета. А комитет Госдумы по транспорту и строительству запросит у Минтранса финансовую отчетность авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», для предотвращения ситуаций, похожих на сложившуюся вокруг «ВИМ-Авиа».