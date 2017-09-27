Финансовые новости
- |
- 27.09.17
- |
- 12:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Телефонный терроризм тревожит Россию
10:00 27.09.2017 |
Вот уже более двух недель на россиян обрушивается волна телефонного терроризма, приводя к массовым эвакуациям: компьютерный голос по телефону сообщает об установленных взрывных устройствах, которых в реальности нет, пишет корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Кристина Хебель.
Первый раз подобное произошло 10 сентября во Владивостоке, на Сахалине и в Магадане. Затем - в сибирском Омске, где бомбы были заложены якобы в городской администрации и других госучреждениях, в школах, кинотеатрах и гостиницах. Позже все повторилось в Перми и Екатеринбурге, и, в конце концов, - в Санкт-Петербурге и Москве.
Российские СМИ подсчитали, что за первые девять дней такие звонки раздались более чем в 30 городах, в результате было эвакуировано свыше 220 тыс. человек, а суммарный ущерб составил около 4,3 млн евро, передает журналистка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это явление "телефонным терроризмом". Утверждалось, что спецслужбы ведут расследование и звонившие уже арестованы. Несмотря на это, угрозы не прекращаются.
Журналистка комментирует: "Чем дольше будут продолжаться такие звонки, тем больше будет опасность пренебрежительного отношения к ним властей и граждан. Все будут думать, что ничего не случится". Страна гадает над причинами происходящего. Существует пять теорий.
Первой была версия, что телефонные звонки являются частью учений по гражданской обороне и организованы спецслужбами. Путин, как отмечает издание, еще в июне потребовал усилить систему ГО в России.
Позже российские СМИ сообщили, что звонки приходят с территории Украины от украинских националистов. "В Киеве, где после аннексии Крыма и войны на Донбассе также постоянно распространяются сообщения о бомбах, в этом также принято винить Москву или пророссийских сепаратистов", - отмечает автор.
В свою очередь, новостное агентство РИА со ссылкой на спецслужбы сообщило, что за угрозами стоит "Исламское государство"*. Однако российские эксперты сомневаются в этой версии: "Зачем сторонникам ИГИЛ* целыми днями пугать российские города, если они могут устроить теракты без предупреждения, как, например, в Сургуте, где террорист прокричал "Аллах Акбар" и напал с ножом на прохожих?".
На прошлой неделе была высказана четвертая версия - что за "звонками могут стоять ультраортодоксальные христиане". Лидер экстремистского движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин заявил "Медузе", что "звонки могут быть связаны с протестами против показа фильма "Матильда". После поджогов и угроз в адрес режиссера этой картины Алексея Учителя Калинина арестовали. Речь в фильме идет о любовном романе между русским царем и польской балериной, что является богохульством для религиозных фанатиков, поскольку Николай Второй признан РПЦ святым, поясняет читателям Хебель.
И наконец, РБК, сославшись на неназванные источники в МВД, сообщает пятую версию: звонки может устраивать группа международных хакеров из Брюсселя, чтобы шантажом получить деньги от российского правительства, передает журналистка.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Наталья Микольская: Наша цель - пересмотр условий свободной торговли с ЕС
|Сергій Місюра: Вибухи на складах у Вінницькій області, це точно диверсія
|Военная прокуратура расследует ЧП на артскладах ВСУ под Калиновкой по статье "диверсия" - СБУ
|Украинский рынок аренды недвижимости растет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Прибыль промпредприятий Китая взлетела на 24%
|Телефонный терроризм тревожит Россию
|Заявления Йеллен поддержали надежды на повышение ставки ФРС в декабре
|Дуров сообщил о требованиях ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram
|Женщинам в Саудовской Аравии разрешат садиться за руль
|Отменить Obamacare не получается: республиканцы вновь терпят поражение
Это интересно
|WhatsApp был заблокирован в Китае в течение 2 дней, восстановил работу во вторник
|Пять странных, но научных способов получше сосредоточиться
|Gionee представила пару смартфонов с дисплеями «от края до края»
|Amazon может заявить о начале приема биткоинов к оплате
|Смартфон Samsung Galaxy X со сгибающимся дисплеем прошел очередную сертификацию
|Новый электробус преодолевает 30 км после 10-минутной зарядки
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США подверглась хакерской атаке