Телефонный терроризм тревожит Россию

Вот уже более двух недель на россиян обрушивается волна телефонного терроризма, приводя к массовым эвакуациям: компьютерный голос по телефону сообщает об установленных взрывных устройствах, которых в реальности нет, пишет корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Кристина Хебель.

Первый раз подобное произошло 10 сентября во Владивостоке, на Сахалине и в Магадане. Затем - в сибирском Омске, где бомбы были заложены якобы в городской администрации и других госучреждениях, в школах, кинотеатрах и гостиницах. Позже все повторилось в Перми и Екатеринбурге, и, в конце концов, - в Санкт-Петербурге и Москве.

Российские СМИ подсчитали, что за первые девять дней такие звонки раздались более чем в 30 городах, в результате было эвакуировано свыше 220 тыс. человек, а суммарный ущерб составил около 4,3 млн евро, передает журналистка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это явление "телефонным терроризмом". Утверждалось, что спецслужбы ведут расследование и звонившие уже арестованы. Несмотря на это, угрозы не прекращаются.

Журналистка комментирует: "Чем дольше будут продолжаться такие звонки, тем больше будет опасность пренебрежительного отношения к ним властей и граждан. Все будут думать, что ничего не случится". Страна гадает над причинами происходящего. Существует пять теорий.

Первой была версия, что телефонные звонки являются частью учений по гражданской обороне и организованы спецслужбами. Путин, как отмечает издание, еще в июне потребовал усилить систему ГО в России.

Позже российские СМИ сообщили, что звонки приходят с территории Украины от украинских националистов. "В Киеве, где после аннексии Крыма и войны на Донбассе также постоянно распространяются сообщения о бомбах, в этом также принято винить Москву или пророссийских сепаратистов", - отмечает автор.

В свою очередь, новостное агентство РИА со ссылкой на спецслужбы сообщило, что за угрозами стоит "Исламское государство"*. Однако российские эксперты сомневаются в этой версии: "Зачем сторонникам ИГИЛ* целыми днями пугать российские города, если они могут устроить теракты без предупреждения, как, например, в Сургуте, где террорист прокричал "Аллах Акбар" и напал с ножом на прохожих?".

На прошлой неделе была высказана четвертая версия - что за "звонками могут стоять ультраортодоксальные христиане". Лидер экстремистского движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин заявил "Медузе", что "звонки могут быть связаны с протестами против показа фильма "Матильда". После поджогов и угроз в адрес режиссера этой картины Алексея Учителя Калинина арестовали. Речь в фильме идет о любовном романе между русским царем и польской балериной, что является богохульством для религиозных фанатиков, поскольку Николай Второй признан РПЦ святым, поясняет читателям Хебель.

И наконец, РБК, сославшись на неназванные источники в МВД, сообщает пятую версию: звонки может устраивать группа международных хакеров из Брюсселя, чтобы шантажом получить деньги от российского правительства, передает журналистка.