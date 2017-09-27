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Дуров сообщил о требованиях ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram
08:28 27.09.2017 |
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) составила на мессенджер Telegram протокол о нарушении так называемого "закона Яровой". Об том на своей странице в "ВКонтакте" написал создатель и владелец Telegramа Павел Дуров.
По словам Дурова, ФСБ был составлен на компанию протокол, на основании которого можно начать судебное разбирательство с мессенджером.
"Ниже - документы, которые в последние недели шлют из России в наш лондонский офис", - пишет программист.
К своему сообщению Дуров прикрепил два документа, датированных 31 августа и 14 сентября текущего года. Один из них - извещение о том, что в отношении Telegram будет оформлен протокол, и на процедуру составления приглашается законный представитель компании.
Во втором документе - копия уже составленного протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".
"В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram. Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам", - пишет Дуров.
Накануне на Павла Дурова властями Ирана было заведено уголовное дело. "Отсутствие возможности изредка посещать Россию для меня более болезненно, чем невъезд в Иран, - прежде всего, из-за родителей. Но переживем - глобус большой", - подытожил Дуров.
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