Финансовые новости
- |
- 20.09.17
- |
- 23:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Российский Центробанк готовится взять под контроль Бинбанк
08:39 20.09.2017 |
Центробанк России может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к ЦБ, три государственных банкира и один частный, финансист, знающий это от сотрудника ЦБ, банкир, узнавший это от коллег из Бинбанка, руководитель крупной финансово-промышленной группы. Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», уточняют собеседники «Ведомостей». Два из них говорят, что ЦБ может объявить свое решение в четверг.
ЦБ не комментирует действующие банки. Шишханов отказался от комментариев. Связаться с Михаилом Гуцериевым, основателем и совладельцем Бинбанка, во вторник не удалось. Евгений Давыдович, 18 сентября назначенный предправления Бинбанка, не стал комментировать «гипотетические слухи».
Акционеры Бинбанка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ, знают два собеседника «Ведомостей». Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему, считает один из них. За август пассивы Бинбанка сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков - до 34 млрд и 50 млрд руб. соответственно, депозиты населения - на 22 млрд руб. до 534 млрд.
Это стало бы вторым проектом Фонда консолидации после «Открытие холдинга» - о санации «ФК Открытие», «Траста», «Росгосстраха» и трех НПФ было объявлено 29 августа.
У них схожая слабость, говорит старший директор АКРА Кирилл Лукашук.
Это крайне агрессивная бизнес-модель развития последних лет, построенная на неорганическом росте, продолжает Лукашук. В случае Бинбанка рост шел за счет активов низкого кредитного качества - прежде всего «Рост банка» и МДМ, продолжает он.
В 2015 г. Гуцериев говорил в интервью РБК, что хочет сделать банк, который войдет в первую десятку. С 2014 г. группа стала приобретать один банк за другим. Весной 2014 г. начался отток средств из «дочки» украинского Приватбанка, Москомприватбанка, и ЦБ ввел в него временную администрацию. Вскоре его за 6 млрд руб. купил Бинбанк, получив на санацию Москомприватбанка льготный кредит ЦБ в 12 млрд руб. Теперь это «Бинбанк диджитал».
В том же году группа взяла на санацию группу «Рост банка» - на оздоровление пяти банков регулятор выделил 35,9 млрд руб. Вскоре к ним добавился Уралприватбанк, связанный с бывшими владельцами «Роста». Затем настал черед лизинговой компании «Европлан» (в том же году она провела IPO). В 2016 г. была закрыта сделка по покупке «МДМ банка», на базе которого были консолидированы банки группы, включая Бинбанк.
«Ничего хорошего никто не продает. Это была санация. «Рост банк», «МДМ банк» и еще пять банков находились не в лучшем состоянии. Все это было сделано с разрешения и при полной поддержке Банка России», - говорил в августе в интервью «Ведомостям» Гуцериев.
Параллельно шла скупка пенсионных фондов. Четыре из них объединены на базе НПФ «Сафмар» (бывший «Райффайзен»). На страховом рынке группа приобрела 45% ВСК.
Самый непрозрачный компонент активов Бинбанка - кредиты «Рост банку», говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов: больше половины активов Бинбанка, 670 млрд руб., - это межбанковские кредиты, по большей части «Рост банку». Такая высокая концентрация кредитного риска на одном контрагенте отражена в заключении аудитора по МСФО за 2016 г. в качестве важного обстоятельства, напоминает Беликов. Активы на похожую сумму - 617,4 млрд руб. - Бинбанк взвешивает с [невысоким] коэффициентом риска 20%, следует из пояснительной записки к его российской отчетности на 1 июля. К этим активам банк относит «остатки на счетах в банках-резидентах».
«Вывод «Рост банка» за юридический периметр группы не снизил главный риск - изменения толерантности Банка России к оценке требований на этот финансовый институт: экономически это операции с высоким кредитным риском, которые должны быть хорошо зарезервированы. При этом сам генерировать капитал «Рост банк» был практически не в состоянии», - говорит Лукашук.
Помимо вложений в ценные бумаги активы «Рост банка» представлены корпоративными кредитами, указывает Беликов, в основном это долгосрочные кредиты с низкой оборачиваемостью. «С учетом того, что ликвидные активы «Рост банка» не покрывают его обязательства перед Бинбанком, получается, что финансовое состояние последнего находится в критической зависимости от качества активов «Роста» (требования к нему многократно превышают капитал Бинбанка), а они, как обычно бывает у санируемых банков, непрозрачны», - заключает Беликов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Избрание нового члена Набсовета "Нафтогаза" сорвано
|"Шухер" в Полтавской мэрии: За кем приходили следователи прокуратуры
|Когда Александр Лукашенко получит паспорт Вейшнории
|Порошенко просит Совбез ООН развернуть миротворческую миссию на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Когда Александр Лукашенко получит паспорт Вейшнории
|Deutsche Bank: каким будет новый мировой кризис?
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 сентября 2017 года
|Синдзо Абэ отложит балансировку бюджета Японии
|Как Северная Корея обходит санкции: 8 способов
|В ЕС могут ввести сертификаты кибербезопасности для цифровых продуктов
|Украина оштрафовала авиакомпании РФ на 2,7 млрд грн за нарушение воздушного пространства страны
Это интересно
|В BMW задумали отказаться от автомобильных ключей
|Не бойтесь искусственного разума, он нас спасет
|Репутация Samsung все же пострадала
|Continental научит шины менять форму
|Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире
|Мошенники похищали деньги клиентов российского Сбербанка, используя выброшенные чеки
|Китайская премиум-марка Wey построила гибридный кроссовер