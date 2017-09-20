Финансовые новости
- |
- 20.09.17
- |
- 23:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Еще один иностранный банк хочет уйти из России
08:28 20.09.2017 |
Шведская группа Nordea рассматривает возможность ухода с российского рынка, об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник одного из крупных промышленных холдингов и подтвердили два банкира, активных в сфере M&A. С начала 2017 г. акционеры «Нордеа банка» активизировали переговоры с потенциальными инвесторами, рассказывает один из собеседников «Ведомостей», однако продать столь крупный актив сейчас достаточно сложно, учитывая ожидания собственников по стоимости. По его словам, группа в том числе допускает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки по продаже банка. По данным отчетности на 1 августа, на балансе банка находились кредиты на 116,3 млрд руб.
Среди тех, с кем группа контактировала на предмет возможной сделки, Локо-банк и Совкомбанк, знают два собеседника «Ведомостей».
По итогам второго полугодия «Нордеа» занимал 39-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 210,7 млрд руб. Большая часть активов банка приходится на корпоративный кредитный портфель - розничный бизнес банк свернул.
Nordea работает в России с 2006 г. - тогда группа приобрела Оргрэсбанк. Группа оказалась одной из немногих, кто после кризиса не объявлял о намерениях покинуть российский рынок.
В январе этого года «Нордеа» продал свой розничный портфель на 16 млрд руб. Совкомбанку, 97% кредитов были ипотечными, остальное - автокредиты и потребительские займы. Сворачивать розницу банк начал еще с 2015 г., когда банк проанализировал динамику доходов населения, влияние девальвации, инфляции и уровень безработицы.
«Для «Нордеа» продажа розничного кредитного портфеля является важным шагом в рамках сокращения розничных операций и стратегии по построению в России корпоративно-инвестиционного банка, которую банк реализует с 2015 г.», - говорил тогда предправления «Нордеа» Михаил Поляков. Один из банкиров знает, что идее продать российский бизнес уже три года, но покупателя найти так и не удалось.
В ответ на вопросы «Ведомостей» о том, планируется ли продажа банка и рассматриваются ли другие варианты выхода с российского рынка, представитель Nordea Group сообщил, что не комментирует рыночные спекуляции и слухи. Представитель российского банка «Нордеа» от комментариев отказался.
Совкомбанк не ведет переговоров о покупке «Нордеа», передал через представителя предправления банка Дмитрий Гусев. Представитель Локо-банка говорит, что банк уже два года ищет возможности расширения бизнеса за счет покупки: «Во всех сделках покупок, которые за последние два года прошли с участием иностранных «дочек», мы участвовали в качестве претендентов. Конкретные названия банков мы называть не можем, но рассматривали только иностранные банки».
«У банка качественные активы, но большой объем кредитов, около половины портфеля, гарантированы материнским банком, что позволяет российской «дочке» выдавать кредиты, сильно превышающие 25% от своего капитала. Плюс к этому большая часть фондирования предоставлена материнским банком. Если действительно будет продажа, то для потенциального российского покупателя возникнет две сложности: первая - без вышеупомянутых гарантий нужен будет гораздо больший капитал, для того чтобы не нарушить норматив рисков на одного заемщика, а вторая - замещение фондирования», - говорит аналитик Fitch Александр Данилов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Избрание нового члена Набсовета "Нафтогаза" сорвано
|"Шухер" в Полтавской мэрии: За кем приходили следователи прокуратуры
|Когда Александр Лукашенко получит паспорт Вейшнории
|Порошенко просит Совбез ООН развернуть миротворческую миссию на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Когда Александр Лукашенко получит паспорт Вейшнории
|Deutsche Bank: каким будет новый мировой кризис?
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 сентября 2017 года
|Синдзо Абэ отложит балансировку бюджета Японии
|Как Северная Корея обходит санкции: 8 способов
|В ЕС могут ввести сертификаты кибербезопасности для цифровых продуктов
|Украина оштрафовала авиакомпании РФ на 2,7 млрд грн за нарушение воздушного пространства страны
Это интересно
|В BMW задумали отказаться от автомобильных ключей
|Не бойтесь искусственного разума, он нас спасет
|Репутация Samsung все же пострадала
|Continental научит шины менять форму
|Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире
|Мошенники похищали деньги клиентов российского Сбербанка, используя выброшенные чеки
|Китайская премиум-марка Wey построила гибридный кроссовер