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Bloomberg: Санкции США угрожают финансированию оборонных программ РФ
07:36 13.09.2017 |
Сбербанк России и банк ВТБ ищут варианты, как обойти санкции Вашингтона в отношении РФ и не поставить под угрозу финансирование российских оборонных программ. Об этом 12 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Указ о введении ограничительных мер, которых в августе подписал президент США Дональд Трамп, дает ему возможность ввести дополнительные санкции в отношении физических или юридических лиц, выполняющих "существенные по объему транзакции" с российскими военным и разведывательным секторами. В частности, Вашингтон может перекрыть указанным лицам или организациям доступ к американской финансовой системе или наложить арест на их активы в Соединенных Штатах.
Эта мера в принципе может быть распространена и на российские Сбербанк и ВТБ, которые предоставляют крупные займы для финансирования оборонных заказов РФ. В случае если это произойдет, эти кредитные учреждения не смогут проводить операции со счетами в финансовых институтах США и иметь доступ к американской валюте.
Выход - создание нового госбанка
В этой связи правительство России ищет варианты, которые позволили бы найти выход из сложившейся ситуации. Один из возможных путей - создание нового государственного банка, который будет переводить средства на нужды обороны. Другой - выделять финансирование напрямую из ресурсов российского Минфина, что может привести к росту государственного займа.
Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
Под ограничительные меры США могут подпасть те, кто, с точки зрения Вашингтона, причастен к кибератакам и нарушает режим санкций. Потенциально штрафные меры - от заморозки активов до аннулирования виз - распространяются не только на тех, кто уличен в нарушениях, но и на их ближайших родственников. Ужесточение коснулось и финансового сектора.
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