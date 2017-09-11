Дмитрий Муратов: Поклонская входит в состав одной из радикальных групп внутри РПЦ





Дмитрий Муратов / Эхо москвы



О.Пашина

- Ну, у нас самые страшные преступники обычно не те, которые машины поджигают, избивают, те, которые выходят на акции. А еще у нас поджигают кинотеатры, студии режиссерские. Алексей Учитель говорит, что в России под видом религиозных организаций формируются террористические организации, уже жалуется в МВД, и в ФСБ уже пошел адвокат. Кстати, коллега Нателла Болтянская сказала, что, возможно, так спокойно относятся к этим поджогам и ко всем этим акциям, потому что любые беспорядки - это повод закрутить гайки, всё запретить, всё взять в свои руки. Вы согласны с этим?

Д.Муратов

- Я думаю несколько иначе, чем дорогая моему сердцу Болтянская. Мы разбирались с этой ситуацией, мы очень внимательно ее исследовали.

Поклонская входит в состав одной из радикальных групп внутри РПЦ, Русской Православной Церкви. Это имперская такая группировка, в которой есть культ императора. В этой группировке очень много военных, в этой группировке много бывших силовиков. Эта группировка характеризуется силовыми ухватками, непреклонностью, непримиримостью. Это такое накаленное христианство (давайте так попробую сформулировать).

О.Пашина

- Это православные талибы.

Д.Муратов

- Это очень... Я бы так пока не формулировал, но то, что они всё время идут на жесткие и активные действия, то, что они являются идеологами во многих общественных организациях, то, что у них теперь есть свое представительство в Государственной Думе Российской Федерации в лице госпожи Поклонской, вот это абсолютно точно.

О.Пашина

- Ну, это какая-то организованная преступная группа.

Д.Муратов

- Это новая полиция нравов, религиозная полиция нравов. Причем, что нравственно, а что не нравственно, для всей страны определяют они. Не для себя, не для своего поведения, не для своего комьюнити и круга, а для всех нас.

Они экспортируют свое понимание о религиозности, о нравственности, о том, кто настоящий герой, а кто не настоящий герой, на страну в целом. Они заполняют как газ, значит, пустое пространство всё вот это дело целиком. И РПЦ не спешит, ни капли не спешит от них отмежеваться.

У РПЦ сейчас много вопросов по собственности, продолжается процесс передачи туда лакомых неплохих активов. И эта группа и в этом смысле играет там свою очень значительную роль.

О.Пашина

- А светские власти в курсе, что, вот, такая организация есть?

Д.Муратов

- Ну, если светские власти... А насколько я знаю, светские власти читают газеты и смотрят, значит, различные сайты, и слушают «Эхо». То, пожалуйста, вот теперь они в курсе.

О.Пашина

- Если до этого не знали?

Д.Муратов

- Если до этого не знали, да.

О.Пашина

- Хорошо. Я не знаю...

Д.Муратов

- Вот, с чем имеет дело Учитель. Мы имеем дело не с маниакальной женщиной, которая, может быть, ей кажется, что она родственница императора. Есть такое у меня уже глубокое ощущение, поскольку она несла его портрет на акции «Бессмертный полк», где люди несли своих самых близких родственников, погибших на Великой Отечественной войне. Значит, видимо, Поклонская считает себя наследницей, значит, она считает себя родственницей. Может быть, это какая-то таинственная семейная история? Но это всё для мелодрамы. А в данном случае мы имеем уже фактически боевую организацию.