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Журналистка Юлия Латынина покинула Россию
08:24 11.09.2017 |
Российская журналистка Юлия Латынина в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила о том, что покинула страну на неопределенное время. "Я нахожусь... за границей, мои родители тоже за границей. Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", - заявила она в субботу, 9 сентября, в своей передаче "Код доступа", в которой, по ее словам, она участвовала посредством Skype.
Радиоведущая объяснила этот шаг поджогом ее автомобиля неизвестными 3 сентября. "Мне жалко не машину, мне довольно страшно... Люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам, потому что она могла загореться в тот момент, когда в ней кто-то сидел", - указала она далее. По словам Латыниной, в момент поджога автомобиля ее в Москве уже не было, на следующий день после инцидента "спешно уехали" и ее родители.
Информацию о выезде Латыниной за границу подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. "Я не обсуждаю вопросы безопасности своих журналистов - в связи как раз с их безопасностью. Могу сказать, что Юлию на несколько месяцев эвакуировали из страны... Но ее передача будет выходить в эфир на удаленке", - заявил он накануне, выступая на встрече со студентами Воронежского университета.
Неоднократные нападения
Автомобиль Юлии Латыниной, стоявший перед ее домом, сгорел утром 3 сентября. Журналистка считает происшедшее поджогом. По ее словам, машину пытался потушить ее 79-летний отец, который сумел предотвратить возгорание деревянного дома.
В июне 2017 года неизвестные напали на загородный дом радиоведущей, опрыскав здание едким газом. В результате пострадали сама журналистка и еще несколько человек, включая ее родителей и соседей.
В августе 2016 года неизвестные облили Юлию Латынину фекалиями неподалеку от редакции "Эха Москвы" и скрылись на мотоцикле. Журналистка "Новой газеты" и "Эха Москвы" связала нападение с серией материалов о кремлевском рестораторе Евгении Пригожине. Она указала, что это уже 14-е или 15-е нападение на активистов, связанных с расследованием деятельности Пригожина.
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