Дело экс-министра экономики РФ Улюкаева: увесистый портфель и корзинка колбасы

На заседании по делу Алексея Улюкаева в четверг суд допрашивал свидетелей обвинения. Водитель экс-министра Илья Макаров сказал, что Улюкаев вернулся со встречи с главой "Роснефти" Игорем Сечиным с увесистым портфелем и корзинкой колбасы.

Водитель бывшего министра экономического развития России Илья Макаров был допрошен в Замоскворецком суде Москвы в качестве пятого свидетеля по делу. Он сопровождал экс-министра на встречу с Игорем Сечиным в офисе "Роснефти". По словам водителя, машину экс-министра вышел встречать сам Сечин, а их встреча с Улюкаевым длилась около 15 минут.

"Приехали, Алексей Валентинович вышел, я вышел отдышаться от поездки. Встречали нас. Сечин встречал, он поздоровался, я тоже поздоровался, он сказал мне: "Вам лучше сесть в машину". Я сел", - цитирует слова водителя агентство Интерфакс.

Водитель остался в машине. После этого Улюкаев и Сечин удалились. Через 15 минут Улюкаев спустился один, а в его руках был портфель.

"Дальше я услышал, что открывается багажник в моей машине, вышел и увидел, что Улюкаев подошел и кладет портфель - я быстро его подхватил, чтобы помочь - взял портфель, чтобы поправить. Потом поставил его в багажник - и дальше сел в машину снова", - рассказывает водитель министра.

Портфель, по словам водителя, весил "14-15 килограммов, может быть, 20". По словам корреспондента газеты "Ведомости", водитель не смог точно назвать вес портфеля, отметив только, что брался за него двумя руками.

Вслед за этим Улюкаев вновь ушел и вернулся уже в компании Сечина, передает РИА Новости показания водителя. На этот раз он нес подарочный набор колбасных изделий, который Макаров тоже помог убрать в багажник.

"Мы выехали из бокса, поехали на работу и все. Сотрудники ФСБ перегородили нам дорогу. Попросили сдать машину назад, ну и все: пошли следственные действия", - цитирует агентство слова Макарова. Водитель добавил, что экс-министру при задержании не разъяснили его права и не предложили позвонить адвокату.

"Читаю прессу"

Кроме Ильи Макарова суд в четверг допросил начальника управления имущественных отношений Росимущества Евгения Столярова. Столярова спрашивали о структуре сделки по приватизации "Башнефти", за одобрение которой, по версии следствия, Улюкаев требовал взятку.

Столяров заявил, что позиция Улюкаева по сделке в какой-то момент сильно изменилась, но отметил, что может судить об этом только по сообщениям СМИ.

"Я читаю прессу и другие СМИ и помню, что Алексей Валентинович [Улюкаев] публично говорил о своей позиции. Насколько я помню, он говорил, что "Роснефть" - ненадлежащий покупатель в силу того, что это госкомпания", - цитирует Столярова агентство Интерфакс.

Позже, сказал Столяров, снова ссылаясь на СМИ, Улюкаев заявлял, что для покупки "Башнефти" компанией Игоря Сечина препятствий нет. Такого же мнения придерживалось и его ведомство, сказал Столяров.

"Нам спустили из Минэкономразвития поручение от [Аркадия] Дворковича об анализе покупателей акций "Башнефти". Росимущество пришло к выводу, что ограничений для "Роснефти" в процессе приватизации "Башнефти" нет", - пояснил он.

Самого вице-премьера Аркадия Дворковича просила допросить защита Улюкаева, но суд ей отказал, сообщили адвокат экс-министра Тимофей Гриднев.

Ранее СМИ сообщали, что вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов, а также помощница первого вице-премьера Игоря Шувалова попали в разработку ФСБ в связи с делом о продаже "Башнефти". Официально Следственный комитет подчеркнул, что в деле Улюкаева "один фигурант и один эпизод".

"Бойтесь данайцев"

Сам бывший министр экономического развития России настаивает, что ничего не знал о деньгах в портфеле и ожидал увидеть там вино. Он утверждает, что не брал никакой взятки и стал жертвой провокации со стороны "Роснефти". Случившееся он прокомментировал цитатой из Вергилия.

"Бойтесь данайцев и дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев", - заявил Улюкаев в суде, комментируя эту историю. Издание "Медуза" сообщает, что таким образом он ответил на вопрос журналистов, ел ли он на завтрак колбасу.

Сечин накануне заявил, что экс-министр экономического развития в ноябре прошлого года взял у него сумку с крупной суммой денег, зная о ее содержимом.

"Я прямо сейчас дам показания. Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, своими руками забрал в машину и ушел", - сказал Сечин в беседе с журналистами на полях восточного экономического форума, назвав действия Улюкаева преступлением.

Улюкаев в ответ на это сказал, что не может, в отличие от Сечина, полноценно общаться со СМИ. "Я ограничен в высказываниях, он - нет", - сказал он.

Приедет ли Сечин?

Рассмотрение дела продолжится 11 сентября. В статусе свидетеля может предстать Игорь Сечин и бывший руководитель службы безопасности "Роснефти", генерал ФСБ Олег Феоктистов. Действительно ли они дадут показания, неизвестно.

На заседании 5 сентября прокурор зачитал заявление от Феоктистова на имя директора ФСБ Александра Бортникова. Как пишет Феоктистов, глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил ему, что Улюкаев якобы требовал взятку в 2 млн долларов, угрожая компании "финансовыми потерями".

Заявление помимо Феоктистова подписал и сам Сечин.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. По версии следствия, занимая пост главы минэкономразвития, он потребовал от руководителя "Роснефти" взятку в 2 млн долларов.

Деньги Улюкаев якобы вымогал за то, что его министерство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Причем требовать взятку, по версии обвинения, Улюкаев начал, когда приватизация "Башнефти" уже состоялась.

Впрочем, в расшифровке беседы Сечина с Улюкаевым речи ни о "Башнефти", ни о какой-либо взятке не идет.

Судя по записи разговора, на встрече Сечин попросил принести им с Улюкаевым "корзинку", а также сумку, в которой оказались деньги. В перерыве заседания адвокат Улюкаева Виктория Бурковская сказала, что министр был уверен: Сечин дал ему фрукты, вино и колбаски.

На выезде из офиса Улюкаева задержали. На вопрос, что в сумке, Улюкаев, согласно оглашенным в суде материалам дела, ответил "хорошее вино". В сумке оказались деньги - 2 млн долларов купюрами по 100 долларов, разложенные в пачки.

После задержания Улюкаеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Кроме того, Улюкаева могут лишить права занимать определенные должности на такой же срок и взыскать штраф.