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Узбекистан вдвое девальвировал национальную валюту
12:27 05.09.2017 |
В Узбекистане почти вдвое (на 48 процентов) девальвирована национальная денежная единица сум. Центробанк страны принял решение с 5 сентября установить официальный курс доллара США в размере 8100 сумов, говорится в сообщении пресс-службы банка. Только накануне официальная стоимость доллара составляла 4210,35 сума.
В результате официальный курс доллара в Узбекистане теперь стал выше, чем на черном рынке, где доллар в последнее время держался в интервале 7,5-7,6 тысячи сумов. Курс евро установлен на уровне 9645,48 сума, что на 4678,601 сума выше курса предыдущей недели. Курс рубля повысился на 68,731 сума до 139,91 сума.
"Исключительно на основе спроса и предложения"
В сообщении Центробанка Узбекистана отмечается, что курс национальной валюты по отношению к иностранным валютам отныне будет устанавливаться на межбанковских электронных торгах валютной биржи "исключительно на основе спроса и предложения".
2 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики", согласно которому одним из приоритетных направлений государственной политики в области либерализации валютного рынка названо "исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте".
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