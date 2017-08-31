Российская ракета «Союз» неудачно вывела на орбиту шесть спутников

В июле этого года российская ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту сразу 73 малых спутника. Это стало рекордом для российской космонавтики. Сегодня стало известно, что не все спутники находятся в рабочем состоянии: четыре вообще не отвечают на команды операторов, еще два кубсата оказались на незапланированных орбитах, сообщает SpaceNews.

На связь не выходят два кубсата частной российской компании Dauria Aerospace, «Искра-МАИ-85» Московского авиационного института и «Маяк» Московского государственного университета, собранный на деньги с краудфандинга. Пара американских спутников оказалась на незапланированной орбите.

Специалисты Dauria Aerospace утверждают, что все необходимые наземные проверки были выполнены надлежащим образом. Аппараты должны были без проблем работать в космосе. «В качестве рабочих гипотез мы рассматриваем как внутренние причины (конструкция спутников, качество компонентов и управляющего ПО), а также вероятность внешнего воздействия».