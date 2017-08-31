Финансовые новости
- |
- 31.08.17
- |
- 19:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Российская ракета «Союз» неудачно вывела на орбиту шесть спутников
20:24 30.08.2017 |
В июле этого года российская ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту сразу 73 малых спутника. Это стало рекордом для российской космонавтики. Сегодня стало известно, что не все спутники находятся в рабочем состоянии: четыре вообще не отвечают на команды операторов, еще два кубсата оказались на незапланированных орбитах, сообщает SpaceNews.
На связь не выходят два кубсата частной российской компании Dauria Aerospace, «Искра-МАИ-85» Московского авиационного института и «Маяк» Московского государственного университета, собранный на деньги с краудфандинга. Пара американских спутников оказалась на незапланированной орбите.
Специалисты Dauria Aerospace утверждают, что все необходимые наземные проверки были выполнены надлежащим образом. Аппараты должны были без проблем работать в космосе. «В качестве рабочих гипотез мы рассматриваем как внутренние причины (конструкция спутников, качество компонентов и управляющего ПО), а также вероятность внешнего воздействия».
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страховка от Армагеддона. На чем еще хочет заработать команда Кличко
|Бывший подчиненный Садового рассказал, как тот осваивает "мусорные" деньги
|СКМ купила госпакеты акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1,7 млрд грн
|Эксперты назвали основную схему, по которой в Киеве строят объекты с нарушением строительных норм
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Макрон сказал Меркель, что берет на себя Путина и Эрдогана
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 августа 2017 года
|Президент Сингапура покидает свой пост перед выборами
|Белорусско-китайская граница. Когда КНР покончит с СНГ
|Рост цен, бедность и безработица возглавляют список самых острых проблем россиян - опрос
|Президент США и глава Пентагона разошлись во мнениях по КНДР
|У Макрона есть серьезные разногласия по украинскому вопросу с Путиным - СМИ
Это интересно
|Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют
|В Дубае появится небоскреб в форме подковы
|Минюст США проверяет деятельность Uber
|Google представила платформу дополненной реальности ARCore, которая в первую очередь будет доступна для разработчиков
|Aston Martin переведёт автомобили на гибридные и электрические силовые установки
|15 способов повысить продуктивность работы в офисе
|BMW представила спортивную версию электромобиля i3s