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"Дыра" в капитале российских банков, попавших под расчистку ЦБ, составляет 2 трлн руб
09:28 28.08.2017 |
Совокупная "дыра" в балансах российских банков, лишенных лицензий ЦБ с начала 2017 года, оценивается в порядка 0,5 триллиона рублей, а всего с начала расчистки банковской системы - осени 2013 года - не менее 2 триллионов рублей, включая санированные банки, подсчитал для РИА Новости младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.
Банк России с приходом в июне 2013 года новой главы Эльвиры Набиуллиной начал расчистку банковского сектора от проблемных игроков и вывел из системы более 300 банков. С рынка ушли не только мелкие банки, но и ряд средних и крупных. Набиуллина весной текущего года говорила, что регулятор в ближайшие 2-3 года продолжит активно очищать банковский сектор от недобросовестных игроков.
В сентябре прошлого года занимавший тогда пост зампреда ЦБ Михаил Сухов говорил, что общий размер "дыры" в балансе банков, лишенных лицензий, составил более 1,1 триллиона рублей.
В рейтинговом агентстве напомнили, что с начала 2017 года регулятор отозвал 38 банковских лицензий, не считая 10 банков, прекративших существование в рамках сделок слияний и поглощений. По данным Банка России, совокупный размер "дыры" в капитале банков, которые лишились лицензии с начала года, составил 219 миллиардов рублей.
"При этом с учетом не обследованных до конца "Югры", "Спурта" и других более мелких банков сумма, по нашим оценкам, может составить не менее 500 миллиардов рублей. Также следует учитывать, что при дальнейшей работе по реализации активов банков с отозванными лицензиями итоговая сумма потерь, как правило, увеличивается", - отметил аналитик.
Он также отметил, что объем выплат по возмещению вкладов и затраты на санацию сильно коррелируют с объемом "дыры" в балансе банков. "Пик пришелся на 2016 год, в котором число страховых случаев составило 88, а страховые выплаты превысили 530 миллиардов рублей. Рекордный размер этого показателя в 2016 году обусловлен, прежде всего, крупными страховым случаями: "Интеркоммерц" (64,3 миллиарда рублей), Росинтербанк (49,2 миллиарда рублей) и Внешпромбанк (45 миллиардов рублей)", - указывает эксперт.
Рекордные "дыры"
Вместе с тем, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отмечает, что среди банков, у которых была отозвана лицензия, рекорд по размеру "дыры" на дату отзыва лицензии поставил Внешпромбанк - 210,1 миллиарда рублей.
На втором месте находится Татфондбанк (118,3 миллиарда рублей), на третьем - банк "Российский Кредит" (75,7 миллиарда рублей), на четвертом - банк "Интеркоммерц" (65,1 миллиарда рублей), на пятом - "БФГ Кредит" (47,4 миллиарда рублей).
"Гигантские дыры" возникли и у банков, отправленных на санацию. По данным отчетности, опубликованной на сайте ЦБ по 123 форме, рекордный отрицательный капитал у был у Мособлбанка, который в настоящее время санируется СМП Банком, - 121,6 миллиарда рублей по состоянию на 1 августа. На втором месте - банк "Траст" - 80,2 миллиарда рублей на 1 июля (отчетность этого банка на 1 августа не опубликована на сайте ЦБ).
Кроме того, отдельно стоит отметить объем средств, выделенных на санацию банков, а именно крымский Генбанк и "Пересвет". Всего на конец 2016 года нарастающим итогом АСВ на санацию банков направило 1,575 триллиона рублей, в том числе 37,7 миллиарда рублей - в 2016 году, 482,5 миллиарда рублей - в 2015 году.
"По нашим оценкам, суммарный размер "дыры" в балансе банков, переданных на санацию и с отозванной лицензией, составляет не менее 2 триллионов рублей. Так, только за 2015-2016 годы на санацию банков потратили 520 миллиардов рублей, а выплаты АСВ вкладчикам составили 970 миллиардов рублей", - посчитал Путиловский из "Эксперт РА".
"В целом, создание нового фонда санации банков, скорее, не приведет к существенному росту дыры, размер которой продолжит расти по мере отзыва лицензий у слабых игроков и банков, вовлеченных в сомнительные операции. Однако данный механизм по замыслу регулятора должен повысить эффективность санации проблемных банков, что особенно актуально при крупных санациях", - заключил Путиловский.
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