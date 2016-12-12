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Слушание по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева перенесено на 1 сентября
13:00 16.08.2017 |
В среду Замоскворецкий суд начал рассматривать по существу дело бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его обвиняют в получении взятки. Улюкаев по-прежнему не признает свою вину и называет обвинения "сфабрикованными из ложных показаний Сечина".
При входе в суд экс-министр сообщил, что у него все хорошо и что он верит в рост экономики.
Как передает корреспондент Би-би-си Сергей Горяшко, уже в зале суда Улюкаев предложил уступить свое место журналистам, которым не хватило мест. Однако желающих не нашлось. "Не хотите?! Странные какие!", - прокомментировал он.
Перед началом заседания экс-министр вдумчиво что-то читал с электронной книги. С прессой почти не общался, судебный пристав попросил журналистов воздержаться от вопросов.
Однако кто-то все же задал вопрос о том, рассчитывает ли он доказать невиновность. Улюкаев ответил: "Рассчитываю".
На заседании гособвинитель заявил, что Улюкаев получил взятку от главы "Роснефти" Игоря Сечина лично, а следственный эксперимент организовала ФСБ. Заявлений об участии Сечина в следственном эксперименте прежде на процессе не звучало.
"ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал... Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать", - описал Улюкаев события, предшествующие эпизоду с передачей двух миллионов долларов в офисе "Роснефти".
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В результате экономический блок правительства, я думаю, оказался выключен из вопроса о том, как продавать Роснефть, потому что после такой потери бойца люди разумные будут предупреждены и не станут сосредотачиваться на этих не полезных для здоровья вещах, - Юлия Латынила.
"Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях", - заявил подсудимый.
Он также заявил о ложных показаниях против него тогдашнего начальника службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова. О провокации Улюкаев уже говорил после предварительного заседания 8 августа.
Адвокат Улюкаева Виктория Бурковская ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру. По ее словам, обвинительное заключение, зачитанное прокурорами, отличается от того, что получил подсудимый 27 июля. Суд в этом ходатайстве отказал.
В итоге суд отложил рассмотрение дела до 1 сентября, чтобы допросить свидетелей.
Улюкаев заявил журналистам, что ответы на их вопросы - основание для изменения ему меры пресечения. "Если не хотите видеть меня за решеткой, не надо, пожалуйста [их задавать]", - сказал он.
"С учетом того, что Улюкаев находится в сложном положении, мы не будем комментировать выбранный им способ защиты", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
Как карьера министра закончилась у офиса "Роснефти"
Улюкаева обвиняют в получении 2 млн долларов за покровительство в совершении сделки, в результате которой "Роснефть" купила "Башнефть". Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, кроме того, Улюкаева могут лишить права занимать определенные должности на такой же срок и взыскать штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Министра задержали 14 ноября прошлого года у офиса "Роснефти". Следственный комитет России утверждает, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов.
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"Мы все сейчас находимся под пристальным вниманием", - подчеркнул источник. Некоторые чиновники подумывают об уходе с государственной службы, однако они бояться, что это не поможет им получить иммунитет от ареста. "Вы не можете убежать", - заявил другой источник агентству.
Эти деньги, по версии следствия, ему передали за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти" "Роснефтью".
На руках министра эксперты обнаружили следы специального вещества, которым следователи обработали ручку кейса с деньгами. Первый такой чемодан Улюкаеву в этот день передали в одном из офисов "Роснефти", второй ему якобы пообещали донести до машины.
По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась компания "Роснефть". Представители компании пожаловались, что министр вымогает у них взятку за положительную оценку, позволившую компании приобрести государственный пакет акций "Башнефти".
Позже СМИ сообщили, что глава "Роснефти" Игорь Сечин лично пригласил Улюкаева на встречу, во время которой чиновник и был задержан. По данным Reuters, Сечин присутствовал при передаче чемоданов с деньгами Улюкаеву.
8 августа в Замоскворецком суде Москвы сообщили, что Сечин заявлен свидетелем по делу Улюкаева со стороны обвинения.
Как министра взяли в разработку
После задержания и ареста Улюкаева, 15 ноября 2016 года президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин получал всю информацию о ходе оперативной разработки Улюкаева.
РБК со ссылкой на анонимный источник писал, что разработка министра заняла у правоохранительных органов не меньше года. В конце лета 2016 года суд выдал разрешение на прослушку его телефона. Оперативным сопровождением занималась Федеральная служба безопасности. Курировал операцию начальник управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов. В сентябре 2016 года, еще до задержания министра, он перешел в "Роснефть" на должность вице-президента.
О решающей роли Феоктистова в задержании Улюкаева заявили два собеседника РБК, близкие к руководству ФСБ, и два сотрудника служб безопасности крупных компаний. В марте Феоктистов вернулся на службу в ФСБ. О его вызове в суд пока не ходатайствовала ни защита, ни обвинение.
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