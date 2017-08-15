Так что же написали в Германии о росте экономики России вопреки санкциям?

СМИ России облетела новость: "В Германии удивлены ростом российской экономики вопреки санкциям". В минувшие выходные это сообщение стало чуть ли не одним из хитов в Рунете. Во всяком случае сервис "Яндекс Новости" насчитал около ста публикаций на эту тему.

"Быстро как никогда: немецкие СМИ отметили рост российской экономики", - гласит, к примеру, заголовок РИА "Новости". "Россия справилась с санкциями", - пишет Газета.ru. А портал "Аргументы недели" даже приходит к выводу, что "немецкие журналисты в шоке от роста экономики России".

Все началось с заметки в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung

Весь этот поток публикаций вызван одной-единственной заметкой, сделанной на основе информационного сообщения агентства Reuters и насчитывающей всего два десятка строк. Она появилась вечером в пятницу, 11 августа, на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). На нее сослались практически все российские авторы.

Правда, некоторые из них не обратили внимания на то, что солидное немецкое издание всего лишь добросовестно рассказало своим читателям об опубликованном несколькими часами ранее в Москве сообщении Росстата о росте ВВП РФ во 2-м квартале 2017 года на 2,5 процента в годовом выражении. В результате "испорченного телефона" Lenta.ru и целый ряд других российских СМИ приняли эту цифру за вывод немецких экспертов из некоего "Национального бюро статистики". Именно так в заметке FAZ был назван Росстат.

Газета.ru даже преподнесла дело так, будто немецкие статистики подготовили специальный доклад на тему экономического роста в РФ: "Национальное бюро статистики Германии провело аналитическое исследование, согласно которому экономика России выросла во втором квартале 2017 года на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Рост после долгого кризиса

Впрочем, наибольший интерес российских СМИ привлекла не столько эта цифра, сколько вывод, к которому пришел безымянный автор заметки в FAZ: "По-видимому, экономика России хорошо справилась с обвалом цен на нефть и санкциями Запада". Именно эта фраза облетела весь Рунет, вдохновив авторов на обобщающие заголовки про то, как "СМИ Германии", "немецкие аналитики" и просто "Германия" удивлены и даже шокированы экономическим ростом в России.

При этом далеко не все российские СМИ обратили внимание на то, что автор заметки в FAZ в следующем же предложении напомнил, что подъем начался в конце 2016 года после сокращения ВВП на протяжении семи кварталов подряд. Иными словами, что нынешнему росту предшествовал тяжелый кризис - рецессия длиною почти в два года. Отсюда и констатация немецкой газетой того факта, что экономика России растет сейчас так быстро, как никогда в последние годы. Констатация, которая в заголовке статьи РИА "Новости" превращается в эффектное утверждение "Быстро как никогда".

Отличительной особенностью тех фраз, на которых российские СМИ, наоборот, предпочли фокусировать внимание читателей, состоит в том, что некоторых из них в заметке FAZ просто-напросто нет. Так, Lenta.ru написала: "Эксперты полагают, что Россия может получить экономическую независимость от других стран, если рост ВВП продолжится".

Фразы, которых нет в первоисточнике

Эту же фразу откуда-то взяла и печатная версия "Российской газеты", опубликовавшая 14 августа статью под заголовком "Санкциям вопреки". А до этого на сайте этого официального органа правительства РФ появилась другая заметка про публикацию в FAZ, озаглавленная "Немецкая газета: Экономика России справилась с санкциями Запада".

В этой онлайн-статье, в частности, утверждается, будто журналисты немецкого издания "также отмечают, что ряд законов, принятых в России в условиях санкций, позволили стране успешно произвести импортозамещение".

И далее: "Такая тенденция может свидетельствовать о том, что санкционная политика Запада в отношении России не будет иметь значимых результатов, отмечает издание". Особую пикантность этой публикации на сайте "Российской газеты" придает тот факт, что она, как это и принято в интернете, содержит ссылку на первоисточник, пройдя по которой каждый знающий немецкий язык легко сам сможет убедиться в том, что цитируемых здесь утверждений в заметке Frankfurter Allgemeine Zeitung нет и в помине.

Зато в заметке FAZ есть фраза про то, что единственным сектором российской экономики, в котором произошел спад во втором квартале, является сельское хозяйство. Российские СМИ ее не замалчивают, но особо и не выпячивают и уж тем более не выносят в заголовки.

Хотя, казалось бы, самое интересное и неожиданное в итогах второго квартала в России состоит не в том, что в промышленности и строительной отрасли после продолжительной рецессии начался отскок. А в том, что в минусе остался именно тот сектор, который, как не устают утверждать в Москве, якобы в наибольшей степени выиграл от российских контрсанкций.