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Потребительская активность россиян приобретает кредитный характер
09:18 11.08.2017 |
Потребительский спрос россиян в прошлом месяце достиг максимума за послежние три года, пишет газета "Известия".
Как следует из предварительных данных, полученных из индекса "спрос-запрос" Министерства экономического развития, максимум достигнут с начала 2014 года и составил 107,1 пункта.
В МЭР отметили, что это говорит о "продолжающейся тенденции постепенного восстановления потребительского спроса".
В обзоре Минэкономразвития поясняется, что, по мнению экспертов, потребительская активность граждан России во многом приобретает кредитный характер, так как россияне тратят активно на покупки не деньги из накоплений, а заемные.
Самыми распространенными в кредит покупками летом текущего года стали туристические услуги, услуги свадебных салонов и авто.
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