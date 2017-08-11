Потребительская активность россиян приобретает кредитный характер

Потребительский спрос россиян в прошлом месяце достиг максимума за послежние три года, пишет газета "Известия".

Как следует из предварительных данных, полученных из индекса "спрос-запрос" Министерства экономического развития, максимум достигнут с начала 2014 года и составил 107,1 пункта.

В МЭР отметили, что это говорит о "продолжающейся тенденции постепенного восстановления потребительского спроса".

В обзоре Минэкономразвития поясняется, что, по мнению экспертов, потребительская активность граждан России во многом приобретает кредитный характер, так как россияне тратят активно на покупки не деньги из накоплений, а заемные.

Самыми распространенными в кредит покупками летом текущего года стали туристические услуги, услуги свадебных салонов и авто.