В России начнут отключать электроэнергию из-за оккупированного Крыма

В Краснодарском крае Российской Федерации начнут отключать электроэнергию из-за ее нехватки в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении краевой администрации.

Сообщается, что власти Краснодарского края вводят отключения электроэнергии в период пиковой нагрузки с 20:00 до 23:00 в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах. Также сообщается, что данные ограничения вводятся в соответствии с рекомендациями Минэнерго России, чтобы не нарушить снабжение Крыма в связи с жарой. Отключения электроэнергии будут носить точечный характер.

"Данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму снова ввели веерные отключения электроэнергии. В связи с этим жителей полуострова призывают сокращать потребление электричества в вечернее время.