Золотовалютные резервы Белоруссии в январе-июле выросли на 35,3%

Золотовалютные резервы Белоруссии, рассчитанные по стандартам МВФ, на 1 августа 2017 года по предварительным данным составили $6 млрд 664,8 млн, увеличившись с начала года на $1 млрд 737,6 млн, или на 35,3%, говорится в пресс-релизе Национального банка страны (НББ).

За июль золотовалютные резервы выросли на $103,8 млн (на 1,6%) после роста в июне на $1 млрд 322,1 млн (на 25,2%).

"Увеличению международных резервных активов в июле способствовали поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка НББ иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", увеличение объема средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в НББ, а также увеличение стоимости монетарного золота", - отмечается в сообщении.

Правительством и Нацбанком в июле исполнены внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка $533 млн.

Как сообщалось, золотовалютные резервы Белоруссии по стандартам МВФ за 2016 год выросли на 18%, достигнув на 1 января 2017 года $4 млрд 927,2 млн. ЗВР за 2015 год сократились на 17,5% - до $4 млрд 175,8 млн, в национальном определении составили $4 млрд 467,6 млн.

Основными направлениями денежно-кредитной политики Белоруссии на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов по стандартам МВФ не менее чем на $500 млн.

Нацбанк сообщал, что состояние золотовалютных резервов Белоруссии с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем - величиной международных резервных активов, рассчитанной в соответствии со специальным стандартом распространения данных МВФ. Правлением Нацбанка принято решение об отмене с 1 июля расчета международных резервных активов Белоруссии в национальном определении.