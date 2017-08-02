Финансовые новости
- |
- 02.08.17
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Молдавия объявила Рогозина персоной нон-грата
15:25 02.08.2017 |
Правительство Молдавии приняло решение объявить персоной нон-грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который на прошлой неделе не смог добраться до Кишинева.
Рогозин "допустил целый ряд оскорбительных высказываний в адрес Молдавии и ее граждан. Российский вице-премьер также допустил оскорбительные оценки в адрес властей страны", цитирует решение правительства Интерфакс.
Российскому вице-премьеру будет запрещен въезд в Молдавию и транзит через нее.
На прошлой неделе Дмитрий Рогозин не смог попасть в столицу Молдавии Кишинев, поскольку Румыния развернула самолет, , на котором летел вице-премьер.
Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.
"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - прокомментировал Рогозин неудавшийся визит в "Твиттере", однако позже удалил публикацию.
Рогозин намеревался принять участие в памятных мероприятиях в Приднестровье вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном и приднестровским лидером Вадимом Красносельским.
Избранный в прошлом году на пост президента Додон находится в жестком противостоянии с парламентом и правительством.
Глава государства провозгласил курс на сближение с Россией, первый визит совершил в Москву, а 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади. Противники Додона выступают за продолжение интеграции с Европой.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Депутат Рады Антонищак (БПП) просит Генпрокуратуру расследовать возможную госизмену Данилюка
|Как пенсионеры тянут экономику США
|Как изменит войну на Донбассе американское оружие
|Регламент "Евровидения" изменен из-за России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Молдавия объявила Рогозина персоной нон-грата
|Как пенсионеры тянут экономику США
|США могут принять меры против Китая в торговой сфере - СМИ
|Регламент "Евровидения" изменен из-за России
|Сенат США утвердил нового главу ФБР
|В Чехии назревает первый ипотечный «пузырь»
Это интересно
|Mercedes-Benz отказался от электрического B-класса
|Боты изобрели свой язык: почему Facebook испугался искусственного интеллекта?
|Audi сократит расходы ради разработки электромобилей
|Поьзователи сервиса маршрутного такси Chariot от компании Ford смогут самостоятельно создавать новые маршрут
|15 навыков, которые необходимы каждому
|Платёжный сервис Samsung Pay может появиться на смартфонах сторонних брендов
|Швейцарцы продают мини-компьютер Intel NUC за $1 миллион