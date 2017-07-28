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В Узбекистане арестована дочь экс-президента Гульнара Каримова
11:44 28.07.2017 |
Власти Узбекистана арестовали дочь бывшего президента страны Ислама Каримова. Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, -сообщила в пятницу, 28 июля, Генпрокуратура Узбекистана.
Каримовой вменяется в вину содействие деятельности преступной группы, которая путем вымогательства завладела "денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей". Кроме того, преступная группа обвиняется в хищении государственного имущества, уклонении от уплаты налогов в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, уничтожении и сокрытии документов в целях уклонения от уголовной ответственности, а также выводе активов за рубеж.
Активы в 12 странах
"На территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов США, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона британских фунтов и 18,5 миллиона швейцарских франков.
Активы преступной группы находятся в Швейцарии, Швеции, Великобритании, Франции, Латвии, Ирландии, Германии, Испании, России, Гонконге, ОАЭ, и на Мальте, говорится далее в заявлении Генпрокуратуры. Компетентным органам этих государств направлены запросы об аресте этих активов. "В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", - сообщило ведомство.
Прокуратура напомнила, что в августе 2015 года Каримова была признана виновной в совершении инкриминированных ей преступлений и приговорена к 5 годам ограничения свободы. По информации СМИ, с 2013 или 2014 года дочь экс-президента находилась под домашним арестом, с тех пор о ее судьбе известно крайне мало.
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