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В России запретили VPN и анонимайзеры
12:33 21.07.2017 |
Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировок сайтов. Законы были поддержаны подавляющим большинством депутатов.
Закон о мессенджерах обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по номеру телефона), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. В Госдуме заявляли, что пользователей будут отключать от мессенджеров по суду. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.
Дума также приняла закон об ужесточении контроля за продажей SIM-карт, чтобы их нельзя было купить, не передав сотовому оператору достоверные паспортные данные.
Закон о запрете средств обхода блокировок предусматривает блокировку анонимайзеров и VPN, которые не ограничивают доступ к страницам из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ и МВД. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.
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