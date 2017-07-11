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Генпрокуратура России оспорила решения ЦБ по банку "Югра"
07:54 20.07.2017 |
Генеральная прокуратура России опротестовала два приказа Центробанка, касающиеся работы банка "Югра", который входит в тридцатку крупнейших в стране. Глава ассоциации российских банков заявил, что не может вспомнить подобных случаев.
В письме, направленном ведомством в ЦБ, предлагается приостановить работу временной администрации в банке и страховые выплаты вкладчикам.
"Данные приказы изданы безосновательно, так как не было учтено, что Банк России, как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок, не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов", - цитирует Интерфакс представителя генпрокуратуры Александра Куренного.
В письме также указано, что введение временной администрации "повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране".
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Российскому Центробанку придется запустить "печатный станок", чтобы помочь АСВ расплатиться с вкладчиками банка. Им причитается 170 млрд рублей страховых выплат, которые должны начаться не позднее 24 июля.
Протест должен быть рассмотрен Банком России до 21 июля, отмечается в документе.
"Это прецедент, конечно. Я не помню такого. Может быть, были протесты по отдельным вопросам, но по вопросу введения временной администрации - я не помню", - цитирует агентство ТАСС главу ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна.
На прошлой неделе Центробанк России заявил, что обнаружил признаки вывода активов, махинаций с вкладами и недостоверной отчетности в банке "Югра", который контролирует избегающий публичности бизнесмен Алексей Хотин.
В банке была введена временная администрация и трехмесячный мораторий на расчет с кредиторами - по закону он считается страховым случаем, то есть вкладчики могут получить возмещение в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
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Проблемы банка «Югра», стремительно «раздувавшего» баланс, длятся более года. Мнения о причинах медленной реакции российского Центробанка расходятся. По одной версии, «Югре» помог административный ресурс ее основного акционера Алексея Хотина.
Таким образом, банк "Югра" стал крупнейшим страховым случаем в истории АСВ.
В последние годы банк активно привлекал вклады. Например, в 2015 году депозиты населения в "Югре" выросли на 137%. Для сравнения, за тот же период у Сбербанка вклады физлиц увеличились всего на 29%, у ВТБ - на 36%.
Активная деятельность "Югры" на рынке вкладов населения привлекала внимание ЦБ, потому что банк принимал вклады по ставкам выше рыночных. В марте банк ограничил привлечение вкладов населения, это была ограничительная мера со стороны ЦБ.
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