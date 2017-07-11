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"Известия": Россия готова выслать около 30 дипломатов США и наложить арест на американскую собственность
08:10 11.07.2017 |
Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в России, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на осведомленный источник в министерстве иностранных дел РФ.
"К таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря прошлого года. Не удалось решить этот вопрос и на прошедших переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге", - говорится в публикации.
О том, что Вашингтон не намерен снимать арест с дипломатической собственности РФ на территории США, изданию рассказал высокопоставленный источник. По его словам, "решение вынуждает Россию ответить зеркально - выслать около 30 работающих в России американских дипломатов и ввести ответные санкции в отношении собственности США в России".
При этом в Москве отмечают, что "не хотели бы принимать подобные меры, но оставить без ответа недружественные действия Вашингтона тоже не могут", пишут "Известия".
"Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", - пояснил источник издания в МИД РФ.
Ранее другой собеседник газеты в российских дипломатических кругах уточнил, что в качестве зеркальных мер под арест могут попасть принадлежащие США дача в Серебряном Бору и складское помещение в Москве, тогда как резиденцию посла США "Спасо-хаус" и посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге трогать не будут, сообщает газета.
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