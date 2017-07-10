Богатые россияне скупают доллары

Состоятельные россияне выходят из рублевых активов и вкладываются в валюту. Это происходит на фоне изменения ситуации на рынке нефти.

В июне наблюдалось бегство клиентов в валюту, они скупали в основном американский доллар, а вот вложения в рублевые финансовые инструменты резко сократилось. Об этом говорится в отчете ИК "Атон".

За отчетный месяц вложения крупных клиентов компании (от $100 тыс.) в американскую валюту увеличились на 52% по сравнению со среднемесячным показателем вложения. Вложения в ОФЗ тем временем сократились на 17%.

Стоит отметить, что покупали клиенты именно доллар, хотя позиции американской валюты на международном рынке Forex не выглядели слишком прочными, скорее наоборот.

Индекс доллара к корзине шести основных валют еще с марта находится в нисходящем тренде.

В паре с евро за этот период доллар потерял почти 10%.

Что касается фондовых активов, то здесь также наблюдались существенные распродажи. По основным секторам отток средств составил 15 и более процентов.

По сути, приведенная статистика отражает динамику на рынках. Рубль начал слабеть как раз в середине июня, на долговом рынке РФ также наметилась коррекция, да и фондовый индекс ММВБ в июне зафиксировал локальный минимум.