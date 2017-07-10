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Богатые россияне скупают доллары
17:24 10.07.2017 |
Состоятельные россияне выходят из рублевых активов и вкладываются в валюту. Это происходит на фоне изменения ситуации на рынке нефти.
В июне наблюдалось бегство клиентов в валюту, они скупали в основном американский доллар, а вот вложения в рублевые финансовые инструменты резко сократилось. Об этом говорится в отчете ИК "Атон".
За отчетный месяц вложения крупных клиентов компании (от $100 тыс.) в американскую валюту увеличились на 52% по сравнению со среднемесячным показателем вложения. Вложения в ОФЗ тем временем сократились на 17%.
Стоит отметить, что покупали клиенты именно доллар, хотя позиции американской валюты на международном рынке Forex не выглядели слишком прочными, скорее наоборот.
Индекс доллара к корзине шести основных валют еще с марта находится в нисходящем тренде.
В паре с евро за этот период доллар потерял почти 10%.
Что касается фондовых активов, то здесь также наблюдались существенные распродажи. По основным секторам отток средств составил 15 и более процентов.
По сути, приведенная статистика отражает динамику на рынках. Рубль начал слабеть как раз в середине июня, на долговом рынке РФ также наметилась коррекция, да и фондовый индекс ММВБ в июне зафиксировал локальный минимум.
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