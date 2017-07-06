Минюст России определил признаки самозанятых граждан‍

Российский Минюст определил признаки самозанятых граждан в новом законопроекте, который был опубликован на официальном портале проектов правовых актов РФ.

Отмечается, что данный документ призван закрепить в законодательстве России определение самозанятых граждан в законе "О занятости населения в Российской Федерации".

Проект закона предусматривает, в частности, что самозанятыми смогут называться россияне старше 16 лет, которые "самостоятельно и на свой риск" оказывают услуги либо выполняют работы в интересах частных (физических) лиц с целью "систематического получения прибыли". Отдельным пунктом в документе прописывается, что самозанятые граждане совершают свою работу "исключительно на личном трудовом участии" и не могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели (ИП).

Помимо этого, самозанятые граждане будут должны предоставлять в Налоговую "уведомления об осуществлении указанной деятельности".

Напомним, что о работе министерства юстиции России данного законопроекта стало известно в мае 2017 года.