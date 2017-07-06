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Минюст России определил признаки самозанятых граждан
09:21 06.07.2017 |
Российский Минюст определил признаки самозанятых граждан в новом законопроекте, который был опубликован на официальном портале проектов правовых актов РФ.
Отмечается, что данный документ призван закрепить в законодательстве России определение самозанятых граждан в законе "О занятости населения в Российской Федерации".
Проект закона предусматривает, в частности, что самозанятыми смогут называться россияне старше 16 лет, которые "самостоятельно и на свой риск" оказывают услуги либо выполняют работы в интересах частных (физических) лиц с целью "систематического получения прибыли". Отдельным пунктом в документе прописывается, что самозанятые граждане совершают свою работу "исключительно на личном трудовом участии" и не могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели (ИП).
Помимо этого, самозанятые граждане будут должны предоставлять в Налоговую "уведомления об осуществлении указанной деятельности".
Напомним, что о работе министерства юстиции России данного законопроекта стало известно в мае 2017 года.
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