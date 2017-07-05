Финансовые новости
- |
- 05.07.17
- |
- 23:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В России ввели обязательную регистрацию беспилотников
18:47 05.07.2017 |
Поправки в Воздушный кодекс с 5 июля ввели обязательную в России регистрацию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) весом от 250 граммов до 30 килограммов.
Регистрацию будет проводить предприятие "ЗащитаИнфоТранс" Минтранса России.
По данным Business Insider Intelligence, совокупный среднегодовой темп роста рынка коммерческих/гражданских дронов сохранится на уровне 19% с 2015 до 2020 гг. За это время рынок вырастет в 2 раза.
Ранее предполагалось, что ФСБ поручат регистрацию беспилотных воздушных судов (БПВС), произведенных на территории РФ или ввозимых в страну.
Закон об обязательной регистрации всех беспилотников тяжелее 250 граммов был подписан Путиным 30 декабря 2015 г., но Госдума отменила его в прошлом году из-за сложностей с его выполнением.
Теперь "Защитаинфотранс" будет идентифицировать беспилотники по специальным RFID-меткам, по которым можно получить информацию о дроне и его владельце на расстоянии до 300 метров.
За нарушение правил Воздушного кодекса - полета беспилотника без регистрации - для частного лица предусматривается штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для юридического лица - штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк сомневается в готовности МВФ снять условие о земельной реформе для получения Украиной очередного транша
ТОП-НОВОСТИ
|Рост курса доллара на межбанке вызвали иностранные инвесторы, которые покупают валюту под репатриацию дивидендов
|Как Лозовой окончательно превратил е-декларирование во фрик-шоу
|"Велаят Хорасан" - новый враг России в Афганистане
|Бой под Песками. Что задумал Путин перед G20
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В России ввели обязательную регистрацию беспилотников
|"Велаят Хорасан" - новый враг России в Афганистане
|Китаю удалось замедлить рост теневой экономики
|Венгрия договорилась с Газпромом продлить "Турецкий поток"
|Италия подала иск на €2,7 млрд к Morgan Stanley
|Долговая проблема Китая требует деликатного решения
Это интересно
|SpaceX впервые повторно использовала космический грузовик Dragon для перевозки грузов на МКС
|Создателей автобуса, под которым могут ездить автомобили, подозревают в мошенничестве
|Самый мощный Porsche 911 в истории: 700 сил и 2,8 секунды до «сотни»
|Huawei, SAIC Motor и China Mobile показали дистанционное управление автомобилем по сети 5G
|Аналитик: Apple выпустит смарт-очки Apple Glasses к 2020 году
|Вор, похитивший биткойны у других киберпреступников, признал свою вину
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?