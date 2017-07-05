В России ввели обязательную регистрацию беспилотников

Поправки в Воздушный кодекс с 5 июля ввели обязательную в России регистрацию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) весом от 250 граммов до 30 килограммов.

Регистрацию будет проводить предприятие "ЗащитаИнфоТранс" Минтранса России.

По данным Business Insider Intelligence, совокупный среднегодовой темп роста рынка коммерческих/гражданских дронов сохранится на уровне 19% с 2015 до 2020 гг. За это время рынок вырастет в 2 раза.

Ранее предполагалось, что ФСБ поручат регистрацию беспилотных воздушных судов (БПВС), произведенных на территории РФ или ввозимых в страну.

Закон об обязательной регистрации всех беспилотников тяжелее 250 граммов был подписан Путиным 30 декабря 2015 г., но Госдума отменила его в прошлом году из-за сложностей с его выполнением.

Теперь "Защитаинфотранс" будет идентифицировать беспилотники по специальным RFID-меткам, по которым можно получить информацию о дроне и его владельце на расстоянии до 300 метров.

За нарушение правил Воздушного кодекса - полета беспилотника без регистрации - для частного лица предусматривается штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для юридического лица - штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб.