Time назвал Навального в числе 25 влиятельнейших лиц интернета

Российский политик Алексей Навальный вошел в число "25 самых влиятельных людей в интернете" по версии журнала Time. Как следует из сообщения издания, размещенного в понедельник, 26 июня, Навальный находится в одном списке с писательницей Джоан Роулинг, президентом США Дональдом Трампом, фотомоделью Ким Кардашьян, певицами Кэти Перри, Рианной и другими знаменитостями.

"В стране, где практически все средства массовой информации находятся под контролем государства, активист российской оппозиции использовал Youtube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля", - указывается в представлении Time. "Поскольку ему запрещено появляться на государственном телевидении, его кампания должна будет опираться на социальные сети", - полагают в журнале.

Фигуранты списка Time расположены не в алфавитном порядке. Навальный занимает в нем 8-е место, сразу за корейской хип-хоп группой BTS и перед Дональдом Трампом.