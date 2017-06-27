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Time назвал Навального в числе 25 влиятельнейших лиц интернета
08:06 27.06.2017 |
Российский политик Алексей Навальный вошел в число "25 самых влиятельных людей в интернете" по версии журнала Time. Как следует из сообщения издания, размещенного в понедельник, 26 июня, Навальный находится в одном списке с писательницей Джоан Роулинг, президентом США Дональдом Трампом, фотомоделью Ким Кардашьян, певицами Кэти Перри, Рианной и другими знаменитостями.
"В стране, где практически все средства массовой информации находятся под контролем государства, активист российской оппозиции использовал Youtube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля", - указывается в представлении Time. "Поскольку ему запрещено появляться на государственном телевидении, его кампания должна будет опираться на социальные сети", - полагают в журнале.
Фигуранты списка Time расположены не в алфавитном порядке. Навальный занимает в нем 8-е место, сразу за корейской хип-хоп группой BTS и перед Дональдом Трампом.
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