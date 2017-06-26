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Казахстан принял очередную ограничительную меру в отношении российских железнодорожников
15:05 26.06.2017 |
«КТЖ-Грузовые перевозки», структура «Казахстан темир жолы» (КТЖ, железные дороги Казахстана), 26 апреля направила ОАО РЖД телеграмму о неготовности инфраструктуры к курсированию инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось (тс). В результате ОАО РЖД с 4 мая запретило подготовку и подачу таких вагонов в Казахстан либо транзитом через страну. Это следует из телеграммы начальника управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД Михаила Сапетова от 3 мая .
Инновационными называются вагоны с повышенной нагрузкой на ось (25 и более тонн) и рядом других характеристик. По данным ОАО РЖД, в настоящее время на сети эксплуатируется порядка 65 тыс. вагонов с нагрузкой на ось 25 тс, с 1 июня началась поднадзорная эксплуатация вагонов 27 тс. В России закупка инновационных вагонов субсидируется государством, ряд моделей пользуются значительными льготами на порожний пробег.Собеседники газеты "КоммерсантЪ" в отрасли и эксперты считают, что это ответ на отказ ОАО РЖД допустить на свою сеть 5,4 тыс. инновационных вагонов китайского производства, закупленных Казахстаном еще в 2011-2012 годах, усугубленный борьбой казахских собственников вагонов с российской экспансией на внутренний рынок страны.
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