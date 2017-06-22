Минфин России предлагает ликвидировать Фонд национального благосостояния

Отрывок интервью экономиста Сергея Алексашенко радиостанции "Эхо Москвы":

Сегодня появились сообщения о том, что Министерство финансов собирается объединять кубышки Фонда национального благосостояния и Резервного фонда. Сначала они их разделили, сейчас они их сливают. Это зачем туда-сюда?

С.Алексашенко

- Зачем их разделили, проще сказать. На самом деле, понятно и для чего объединяют. Когда было много денег, когда Резервный стабилизационный фонд был очень большим, и была идея, что 7% ВВП, которые собирались отчислить в Резервный фонд, хватит для поддержки бюджета даже в очень тяжелых ситуациях. А все, что сверх - это для решения структурных долгосрочных задач, в первую очередь связанных с пенсионной реформой и состоянием населения, о чем уже тогда знали, потому что демография, она вещь такая, что там ничего даже за десять лет поменять нельзя.

И, собственно говоря, Фонд национального благосостояния изначально создавался для того, чтобы решать проблемы пенсионной системы. Но потом его начали в кризис 8-го года давать на поддержку олигархов, на поддержку банковской системы.

Потом между двумя кризисами начало правительство где-то 20% отдали в кризис 8-го года, еще 20% отдали на всякие инфраструктурные проекты и на капитализацию банков, как у нас водится. У нас же самый мощный сектор - банковский, который растет, и без государственно поддержки не получается. По-моему, ВТБ, «Газпромбанк» и «Россельхозбанк» получили достаточно большие деньги. Плюс они получили деньги на выкуп инфраструктурных облигаций. То есть правительство устроило такой второй бюджет, чтобы профинансировать какие-то программы. И остались деньги.

А сейчас Минфин говорит: «Слушайте, мне нужны деньги. Я хочу распоряжаться... Я хозяин кассы или не я хозяин кассы? Давайте объединим. Мы все равно не будем пенсионную реформу делать по-настоящему, правда? Мы не будем эти жалкие крохи, которые у нас накоплены в фонде, - условно, там примерно миллиардов 40 долларов свободных плюс-минус, не буду точно говорить, - ведь 40 миллионов долларов не спасут отца русской демократии - пенсионную реформу. И решить проблемы стареющего населения на следующие 20 лет мы не можем». Давайте мы их просто отдадим Минфину и будет резервным фондом, и если у нас упадет... чтобы не надо было никого спрашивать, закон принимать. Вот я хочу - взял. Как мое слово: хочу - да, хочу - взял. Резервный фонд. Вот есть деньги - я туда положил. Нет денег - я оттуда взял. Почему вы мне руки связываете?

Я.Широков

- Так его проще ликвидировать и всё.

С.Алексашенко

- Так и предлагается Фонд национального благосостояния ликвидировать. Вот то, что предлагает Минфин... То есть там останутся, видимо, в ФНБ эти кредиты, выданные в 2008 году и, соответственно, какие-то активы, купленные в 2010-12-м годах. Вот, собственно, все ликвидные деньги будут в Резервном фонде, и будет один Резервный фонд минфиновский. Логика такая: Минфин хочет распоряжаться всеми деньгами без каких-либо ограничений.

О.Бычкова

- Если это упрощает...

С.Алексашенко

- С точки зрения Минфина это упрощает, с точки зрения той конструкции, которая создавалась - она ломается. Просто перечеркивается весь замысел с Фондом национального благосостояния. То есть Минфин говорит, что правительство... вот мы в 2006, по-моему создали эти два фонда, прошло 11 лет, и мы поняли, что мы не в состоянии реализовать ту концепцию, которую заложили.

Но раз мы не смогли реализовать и, видимо, уже не будем...

О.Бычкова

- То есть не удается ничего собрать ценного для будущих поколений.

С.Алексашенко

- Да. Вот растащить по копейкам получается, а вот для будущих поколений мы ничего сделать не можем. Поэтому будущие поколения, простите нас - мы не смогли о вас позаботиться. Поэтому каждый будет заботиться сам о себе.

Я.Широков

- То есть это фактически означает, что про какую-то пенсионную реформы мы можем забыть на ближайшее время.

С.Алексашенко

- Не-не, Яков, про пенсионную реформы вы забыть не можете. Просто она будет проходить по очень жесткому сценарию для населения: повышение пенсионного возраста, снижение реального размера пенсий и так далее. Как это: мы будем жить дольше, но хуже. Поэтому на пенсию будем выходить позже и получать меньше - вот в этом будет состоять смысл пенсионной реформы.