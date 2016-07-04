Почему Прохоров продал РБК и что ждет издание

Петр Козлов, Фарида Рустамова, Елизавета Фохт, Би-би-си

Владелец группы компаний ЕСН и таблоида "Комсомольская правда" Григорий Березкин купил у структур миллиардера Михаила Прохорова контрольный пакет холдинга РБК. Стороны сообщили о закрытии сделки. Это может привести к изменению редакционной политики, рассказали источники Би-би-си: предыдущая не устраивала Кремль.

РБК - один из крупнейших частных медиахолдингов в России, работающий с 1993 года. В него входят сайт, газета, журнал, телеканал, служба хостингов и несколько сервисов.

Сайт РБК - один из наиболее посещаемых и цитируемых СМИ в интернете. В апреле соруководитель редакции РБК Елизавета Голикова сообщила, что за март 2017 года аудитория РБК превысила 23 млн уникальных посетителей.

Группа ЕСН Березкина владеет нефтяными терминалами и энерготрейдерами. Также ЕСН принадлежит контрольный пакет издательского дома "Комсомольская правда" - газеты, которую президент России Владимир Путин называл своей любимой.

Почему Прохоров продал издание?

Прохоров принял решение о продаже холдинга под давлением администрации президента, говорят источник Би-би-си в руководстве холдинга и собеседник, близкий к администрации президента (оба попросили об анонимности, так как не уполномочены общаться с прессой на эту тему).

"Он долго упирался, но его убедили. Не сказать, что он сильно счастлив - решение принято под давлением", - говорит один из собеседников Би-би-си.

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Бизнесмен Прохоров, занимающий 13-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes, владеет контрольным пакетом РБК с 2010 года. С тех пор Прохоров успел пройти путь публичного политика - стать во главе партии "Правое дело", а затем уйти из нее. В 2012 году он выставлял свою кандидатуру на выборах президента России.

В конце 2014 года РБК перезапустил сайт, газету и журнал РБК, издания стали публиковать журналистские расследования. В 2014 году в издании вышло расследование о числе российских военнослужащих на юго-востоке Украины. А в 2015 году - о Катерине Тихоновой, которую позже агентство Рейтер назвало дочерью Путина (сам президент никогда не подтверждал и не опровергал, что именно так зовут его дочь).

Как писали "Ведомости", именно такие материалы РБК вызывали "очень сильное раздражение" чиновников, "давили на Прохорова, требуя прекратить такое безобразие".

Телеканал и сайт РБК активно освещали митинги протеста и в 2017 году. По охвату аудитории частный холдинг конкурировал с крупнейшими государственными СМИ. Например, в марте 2017-го года, по данным счетчика Liveinternet, аудитория РБК составила 26,5 миллиона человек, аудитория РИА Новости - 27,4 миллиона.

Все это вызывало недовольство администрации президента, говорят два источника Русской службы Би-би-си, близких к руководству РБК и подтверждают собеседники Би-би-си, близкие к Кремлю.

"Очень мощное" давление якобы идет от замглавы администрации президента Алексея Громова, (он отвечает в Кремле том числе за информационную политику), сообщало в апреле издание vc.ru со ссылкой на свои источники.

С этим соглашаются собеседники Русской службы Би-би-си в самом холдинге.

Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев отказался отвечать на вопрос, испытывала ли редакция давление со стороны администрации президента.

Кремль недоволен тем, что в преддверии президентских выборов 2018 года в столь влиятельном СМИ выходят неудобные для Кремля материалы, сообщают два сотрудника холдинга в разговорах с Би-би-си. "Громов хочет "выключить" интернет", - говорит один из них.

Президентские выборы имеют лишь фоновое значение, считает эксперт Центра политических технологий Татьяна Становая. На фоне выборов элиты борются за ресурсы и полномочия, повышают ставки, но решающее роль в истории с РБК сыграло накопившееся недовольство силовиков.

"Смена собственника холдинга была вопросом времени. Смена редакции год назад была половинчатым решением для внутриэлитных ястребов типа [руководителя Росгвардии] Виктора Золотова, которые недовольны публикациями РБК. А они не склонны к таким компромиссам", - делится своим мнением политолог. По ее словам, силовики во власти видят в РБК угрозу легитимности власти и расшатывания режима.

Получить комментарий самого Громова Би-би-си не удалось.

Путин, отвечая на вопрос РБК о давлении на холдинг со стороны Кремля, ответил: "Я об этом не знаю". Он добавил, что "такие средства массовой информации нужны".

"Я сам смотрю, мне нравится", - сказал президент после "Прямой линии", общаясь с журналистами. По словам Путина, он не обсуждал возможную сделку ни с кем из ее участников, но не исключил, что может встретиться с Прохоровым в ближайшее время.

Изменится ли что-то в издании?

"При нем такого [освещения акций протеста] не будет. Будет как "Россия-24", - делится своим мнением о новом владельце РБК чиновник, давно знакомый с бизнесменом.

РБК должно быть бизнес-изданием и писать именно о бизнесе - такой подход к редакционной политике нового владельца холдинга описывают двое знакомых Березкина. Приоритетные новости для издания - те, которые могут повлиять на курс рубля, описывает один из них отношение бизнесмена к освещению тем.

По их словам, Березкин также обращал внимание на излишнюю политизированность издания.

Перед переговорами о покупке якобы был проведен контент-анализ публикаций издания. На их основании вроде бы выяснилось, что упоминаемость Алексея Навального сравнима с количеством сообщений о премьер-министре страны Дмитрия Медведева, предполагает один из собеседников Би-би-си (по данным поисковика google.com за последний месяц про Навального на сайте 380 сообщений, про Медведева 430 сообщений).

В администрации президента такое освещение новостей сочли диспропорциональным, говорят собеседники Би-би-си, близкие к администрации президента и к руководству холдинга (оба попросили об анонимности, так как исследование было непубличным и они не были уполномочены общаться с прессой), Березкин с таким подходом якобы согласен, уверяют они.

Сам Березкин публично рассказывал об отношении к контенту изданий лишь однажды в интервью изданию vc.ru. "Можно писать правду, обижая, а можно писать правду, не обижая людей", - объяснял он. Обижали ли людей предыдущие публикации РБК, Березкин не уточнял. Но уверял, что цензуры в издании точно не будет.

Новый владелец не планирует менять команду холдинга, написали "Ведомости" со ссылкой на двух знакомых Березкина. По сообщению газеты, Березкин еще в апреле встречался с гендиректором холдинга Николаем Молибогом и предложил ему и дальше руководить РБК.

Редакционной команде, которой управляют Елизавета Голикова и Игорь Тросников, тоже предложат остаться, сообщили источники "Ведомостей". Предположительно на следующей неделе запланирована встреча Березкина в руководством редакции, говорят два собеседника Би-би-си в редакции, не уполномоченные общаться с прессой.

Новый владелец РБК Березкин вел переговоры о работе в холдинге с Алексеем Абакумовым, занимающим сейчас пост заместителя гендиректора группы "Румедиа" (управляет радиостанцией Business FM), рассказали Би-би-си источники в руководстве холдинга, не уполномоченный комментировать ситуацию для прессы.

Обсуждалось якобы, что он мог бы занять пост генерального директора или редактора. Абакумов - кандидатура администрации президента, которая еще прошлым летом рекомендовала акционерам РБК нанять его на работу, писали "Ведомости" со ссылкой на источник.

Весной Абакумов говорил о необходимости изменить редакционную политику издания, рассказывает собеседник Би-би-си, знакомый с Абакумовым. Сам Абакумов отрицал свою вовлеченность в процессы, связанные с подбором журналистов и дальнейшим будущим РБК.

Год после обысков

В РБК всего год назад менялось руководство редакции. В середине апреля 2016 года в офисах компаний Прохорова провели обыски ФСБ и налоговики. Источники "Дождя" тогда говорили, что обыски происходят из-за давления на владельца холдинга.

Через месяц был уволен главный редактор газеты РБК Макисм Солюс. Рейтер писал тогда, что Кремль и до этого высказывал Прохорову и руководству холдинга претензии к освещению скандала с "панамским досье". Последней каплей для Кремля, рассказывало агентство, стала статья под заголовком "Напротив "дворца Путина" под Геленджиком начнут разводить устриц".

Свои посты после увольнения Солюса покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская и главный редактор сайта Роман Баданин. Вслед за Осетинской и Баданиным из РБК ушла большая часть пришедшей с ними команды журналистов, работавших ранее в Forbes, "Ведомостях", "Коммерсанте" и т.д.

На место Баданина и Осетинской пришли Тросников и Голикова (соруководители редакции). Новые руководители до РБК работали в "Коммерсанте", а затем в ТАСС. Большой резонанс вызвала фраза Голиковой о "двойной сплошной" во время первой встречи нового руководства с редакцией (стенограмму встречи опубликовало издание Meduza). Эти слова были восприняты журналистами как обозначение цензурных рамок.

Расследований в РБК при новых руководителях стало действительно меньше, и собственных текстов о семье Путина в издании больше не писали.

"Запрета как такового нет и не было, просто тексты, которые связаны с ней [семьей Путина], нужно было серьезно обговорить перед написанием, чтобы оценить риски и подготовиться к реакции чиновников", - описывает принципы работы издания сотрудник РБК. Он также отмечает, что с уходом многих сотрудников после увольнения Осетинской и Баданина в редакции для расследований, ставших визитной карточкой РБК, не хватало рук.

Со стороны нынешних владельцев РБК давления на редакцию по поводу тем, которые можно и нельзя освещать не было, говорит собеседник Би-би-си в руководстве холдинга.

Позднее "Ведомости" писали о намерении Прохорова продать российские активы, в том числе РБК. Однако в конце лета источники газеты рассказали, что покупателей на холдинг не нашлось.

Два собеседника издания говорили, что бизнесмен готов продать этот актив РБК за 250 млн долларов (включая долг на 200 млн долларов). Бизнесмен продал доли в нескольких компаниях, в том числе "Русале" и девелоперской компании ОПИН.

Об интересе Березкина к РБК стало известно в конце апреля - тогда об этом сообщили агентство RNS и газета "Ведомости". Сейчас ЕСН приобрела 65% акций и долговые обязательства ПАО "РБК", сумма сделки не раскрывается.

Березкин в ответ на все вопросы Би-би-си прислал карикатуру на картину Босха с подписью "Просто все это угнетает, нездоровая атмосфера какая-то". На вопросы по существу он не ответил.