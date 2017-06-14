Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве

Несмотря на протесты, Госдума России на заседании в среду, 14 июня, приняла закон о реновации жилья в Москве, предусматривающий снос "хрущевок" и переселение их жителей в новые дома.

Включение домов в список подлежащих сносу будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть в день его официального опубликования. Когда именно документ будет опубликован, пока неясно, поскольку он еще должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом.

Согласно принятому закону, под реновацию подпадают только дома "первого периода индустриального домостроения", то есть те, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и которые строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий. При этом сносу подлежат лишь те "хрущевки", где за реновацию проголосовало большинство жильцов.

Равнозначное жилье

При переезде будет предоставляться равнозначное жилье. В нем жилая площадь и количество комнат должны быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой. Новая квартира должна иметь улучшенную отделку и находиться в том же районе, что и прежнее жилье. Обеспечивается возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры или даже комнату.

Обитателям коммуналок гарантированы отдельные квартиры. Меры, предлагаемые властями Москвы, могут затронуть более миллиона человек.

Проект московского мэра Сергея Собянина уже многие недели вызывает недовольство среди москвичей. Целый ряд правовых и финансовых вопросов остается невыясненным. Многие опасаются, что их переселят из центра на окраины.