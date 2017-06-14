PwC: российские компании в январе-мае заняли в евробондах $12,9 млрд против $13 млрд за 2016 год

За пять месяцев 2017 года заключено 23 сделки с российскими корпоративными еврооблигациями, по итогам 2016 года совершено 29 сделок, говорится в аналитическом обзоре PwC «Еврооблигации российских эмитентов».

В 2015 году совершено 10 сделок с российскими евробондами, в 2014 году - 24, в 2013 году - 81.

За пять месяцев 2017 года средняя заявка составила $561 млн, что выше средней заявки по итогам 2016 года на 25%. По итогам 2015 года средний объем сделок по российским еврооблигациям составлял $516 млн, в 2014 году - $431 млн, в 2013 году средний объем составлял $573 млн.

С января по июнь 2017 года объем эмиссий составил $12,9 млрд против $13 млрд в 2016 году. В 2015 году объем эмиссий евроблигаций составил $5,162 млрд, в 2014 году - $10,354 млрд, в 2013 году - $46,452 млрд.

Аналитики PWC исследовали данные по выборочным выпускам еврооблигаций российских эмитентов.