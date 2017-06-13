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Почему MC-21 так и не стал "лайнером русской мечты"
09:44 13.06.2017 |
Первый полет самолета засекретили, а делать заказы на него никто не спешит.
В конце мая 2017 года в воздух впервые поднялся "гроза Boeing и Airbus" - новейший российский самолет MC-21. Как только не величали эту стальную птицу в российской прессе: и "лайнер русской мечты", и "самолет будущего". Но уместны ли такие эпитеты?
История среднемагистрального авиалайнера МС-21 началась в еще 2002-м. Тогда Росавиакосмос объявил тендер на проект создания пассажирского самолета. В нем приняли участие Ил-214 (ОКБ Ильюшина), Ту-234 (ОКБ Туполева) и МС-21 (Совместный проект ОАО "Иркут" и ОКБ Яковлева). Причем в основе МС-21 был сильно устаревший Як-242, который разработали еще в 1993-м. Он, в свою очередь, представлял собой глубоко модернизированную модель узкофюзеляжного самолета Як-42, эксплуатация которого началась еще в далеких 1980-х. Удивительно, но именно проект МС-21 победил на тендере и получил первые $150 млн на разработку воздушного судна. В 2014 году инвестиционный проект МС-21 был оценен в $3,9 млрд. Значительную часть средств на проект выделил "Сбербанк России" под гарантии российского правительства.
"Российские самолёты не должны проигрывать иностранным по своим характеристикам" - сказал Дмитрий Медведев на одном из совещаний Совета безопасности по вопросам развития авиационной промышленности. Вице-президент компании "Иркут" заявил, что рассчитывает выпустить примерно 1080 самолетов МС-21 до 2035 года.
Название МС-21 расшифровывается очень грозно - "магистральный самолет 21-го века". По задумке своих авторов, он должен не только заменить устаревшие модели времен СССР, такие как Ту-154, но и стать серьезным конкурентом популярным Airbus A320 и Boeing 737. Есть только небольшая проблема - десятки тысяч бортов от зарубежных авиапроизводителей находятся в эксплуатации многие десятилетия, а единственный МС-21 выполнил свой первый полет только в конце мая 2017. Кроме того, российские двигатели ПД-14, запланированные для установки на МС-21, так и не было созданы в срок, и МС-21 полетел с американскими Pratt & Whitney PW1400G.
Первый полет МС-21 вызывал стойкое ощущение сюрреализма происходящего: "грозу Боингов и Эйрбасов" не просто спрятали от публики, а и вовсе засекретили. Первый испытательный полет любого нового воздушного судна всегда проводят в торжественной обстановке, на шоу присутствуют представители компании-создателя, СМИ, политики и иностранные гости. Ведь любой самолет - это коммерческий проект, главная цель которого - стать максимально известным для потенциальных покупателей. Такая демонстрация увеличивает шансы на получение заказов и является одним из элементов продвижения на международные рынки.
Тем не менее, первый полет "магистрального самолета 21-го века" длился всего полчаса и прошел в режиме особой секретности, что является беспрецедентным случаем в истории авиастроения.
Для сравнения - первый полет Boeing 737 MAX 9 длился 2 часа и 42 минуты, Airbus A320neo - около 2,5 часов. Китайский пассажирский Comac C919, который не так давно тоже совершил первый полет, проделжался в воздухе 79 минут. Причем конкуренты набирали за это время втрое большую высоту, чем МС-21. Конечно, такие "нюансы" можно списать на особую программу испытаний российского самолета. Но если все так хорошо, то к чему такая секретность?
Вместо сердца - пермский мотор
Одним из главных компонентов современного самолета являются его двигатели. Именно они обеспечивают в значительной степени конкурентоспособность воздушного судна на рынке. От них зависит расход топлива, который для авиакомпаний превращается в главный экономический показатель - цену на билет для пассажира. Другим важнейшим показателем является надежность и наработка на отказ.
Двигатель - самый наукоемкий готовый компонент летательного аппарата. Считается, что на создание перспективного турбореактивного двигателя требуется около 10 лет.
Авиапромышленность СССР так и не успела создать свой надежный и экономичный двигатель. Последняя российская разработка - ПС90А - отличалась низкой надежностью (3-4 раза хуже, чем у конкурентов) при сравнимом расходе топлива.
Разработчиком двигателя была компания "Пермские моторы". В 1997 году она чудом избежала банкротства и продала часть акций новым инвесторам - российскому Интеррос и американскому производителю двигателей, корпорации Pratt & Whitney. Новые инвесторы погасили долги по зарплате и существенно модернизировали производство. Американцы активно участвовали в разработке нового двигателя, однако после громкого скандала вышли из проекта, а двигатель так и остался недоработанным и непригодным для современных самолетов.
Разрабатываемый специально для МС-21 двигатель ПД-14 все еще очень сырой. Сертификация двигателя планируется только на 2018 год. Но сроки, как известно, имеют свойство сдвигаться.
При этом серия двигателей Pratt & Whitney PW1000G от американского производителя давно отлажена, работает надежно и экономично. Такие двигатели устанавливаются на главные конкуренты MC-21 - Bombardier CSeries, Mitsubishi Regional Jet (MRJ), Embraer E-Jet E2 и Airbus A320neo.
Когда же полетит МС-21 на российских двигателях? На этот вопрос никто не может дать ответа. Вопрос, захотят ли иностранные авиакомпании вообще связываться с лайнерами с такими двигателями. Скорее всего, МС-21 с российскими двигателями будут летать на российских авиалиниях, а за границу их придется комплектовать импортными.
Что в облике тебе моем
По сравнению с основными конкурентами, МС-21 имеет больший на 10-30 см диаметр фюзеляжа. Это позволит увеличить расстояние между креслами и сделать их более комфортными. Также увеличатся багажные отсеки и вместимость самолета в целом.
А вот электронные системы и авионика в МС-21 полностью импортные, от корпораций Thales, Honeywell и Rockwell Collins. Стоит ли говорить, что российская "импортозамещенная" авионика еще только проектируется?
Помимо использования импортных комплектующих МС-21 имеет и собственную российскую разработку. Это крыло, которое целиком изготовлено из полимерных композитных материалов. Для среднемагистрального самолета это по-настоящему революционный шаг: ранее углепластик в качестве конструктивного материала применялся лишь в широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетах типа Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350 XWB.
Особенность композитных материалов в том, что детали, сделанные из них, по прочности соответствуют либо превосходят традиционные, которые создаются из авиационных сплавов. Такие детали легче, их применение уменьшает вес самолета и снижает расход топлива. Что в конечном итоге напрямую уменьшает цену на билет для пассажира и повышает конкурентоспособность авиакомпании.
Советская школа авиастроения имела очень большие заделы по композитным материалам. Скажем, в самом большом серийном транспортном самолете в мире Ан-124 "Руслан" из композитных материалов изготовлены створки шасси, зализы, обтекатели монорельсов закрылков и др. Кроме того, в виде усиливающих накладок они применены в продольных и поперечных балках. Все это позволило снизить массу самолета на 6 тонн.
Однако в случае с МС-21 более легкое композитное крыло компенсирует вес более широкого фюзеляжа, который даст более высокий уровень комфорта в сравнении с конкурентами.
Туманное будущее
На старте проекта МС-21 санкции США и Европы против России не могли привидится конструкторам даже в страшном сне. В проекте принимают участие около 40 основных партнеров. Половина - известные зарубежные концерны Eaton, Honyewell, Goodrich, Pratt & Whitney, Thales, Meggitt. Сложно сказать, насколько конструкторы обеспечены импортными деталями, но совершенно точно, что в случае даже небольшого "дожима" санкциями проект МС-21 просто не состоится. Пока в России разработают и сертифицируют аналоги импортных компонентов (которые более надежные и производятся большими партиями), мировая авиапромышленность в лице Boeng, Airbus, Bombardie опять уйдет далеко вперед.
К тому же, Китай, который раньше только копировал иностранные самолеты, сейчас активно включился в авиагонку. Китайский самолет Comac C919 был разработан компанией Commercial Aircraft Corporation of China. Первый полет состоялся тоже недавно - 5 мая 2017 года. Как и у МС-21, двигатели у него пока тоже импортные - CFM Leap 1C. Но лайнер C919 оценивается в $50 млн, что вполовину меньше стоимости аналогичных Boeing и Airbus. Российский МС-21 предположительно будет стоить $72-85 млн, а значит уже проигрывает китайцам. На данный момент уже получен предзаказ на 517 самолетов Comac C919 от 21 компании.
И Россия, и Китай ориентируются примерно на одни и те же экспортные рынки - они хотят стать третьим игроком после Boeing и Airbus в развивающихся странах за счет политических договоренностей и государственной поддержки продаж. При этом политического веса и денег у Китая намного больше, не говоря уже о том, что огромный рынок как самого Китая, так и зависящих от него азиатских стран, закрыт для МС-21.
Впрочем, политическое влияние отнюдь не гарантирует успешного продвижения товара. Достаточно вспомнить российский Sukhoi Superjet 100, которым русские хотели покорить Европу. Владимир Путин в конце 2010-го даже встречался по этому поводу с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и заявил, что "Италия готова закупить у России достаточно большое количество пассажирских самолетов". Но уже через 2 недели главный авиаперевозчик Италии Alitalia отказался от SSJ 100 и предпочел бразильские Embraer. В 2015-м была договоренность о поставках 100 российских самолетов SSJ-100 в Китай и Юго-Восточную Азию. Общая стоимость сделки оценивалась в $3,6 млрд, но дальше разговоров дело не продвинулось.
Конечно, Россия может использовать схему времен СССР - продвигать гражданские самолеты в те страны, с которыми есть контракты на поставку военной техники (их около десятка). На этапе создания МС-21 имел несколько десятков твердых зарубежных заказов. Но на сегодняшний момент от твердых заказов на "грозу Boeing и Airbus" отказались Египет и Малайзия.
После снятия санкций с Ирана потребность в новых самолетах в этой стране стала просто огромной. Россиянам с их "теплым" отношением к Ирану, казалось бы, должна была сопутствовать удача. Но первым подоспели европейский Airbus и американский Boeing, у которых Иран уже заказал сотни современных самолетов.
Несмотря на намерения создателей МС-21 серьезно потеснить конкурентов на международной арене, твердые контакты заключены только с российскими лизинговыми компаниями. Все другие клиенты пока ограничиваются по сути ничего не обещающими "меморандумами о намерениях" и "меморандумами о взаимопонимании".
Начало серийного производства "лайнера русской мечты" ожидается в 2018 году. Достаточно вспомнить, что первые работы над самолетом начались еще в 1993 году, чтобы наглядно увидеть размер пропасти, в которую рухнула российская авиапромышленность после развала СССР.
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