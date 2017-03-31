Ракета-носитель "Протон-М" в четверг, 8 июня, успешно стартовала с космодрома Байконур после годового перерыва. Ракета вывела на опорную орбиту американский телекоммуникационный спутник Echostar-21. Ожидается, что вывод космического аппарата на целевую орбиту состоится в 15.58 EET. После этого управление спутником будет передано заказчику - американскому оператору сотовой связи EchoStar Cooperation.

Предыдущий старт ракеты "Протон-М" состоялся 9 июня 2016 года, когда на орбиту был выведен спутник Intelsat-31. После этого на декабрь был запланирован запуск Echostar-21, однако во время подготовки к нему у ракеты-носителя были обнаружены отклонения в работе двигателя. В результате запуск неоднократно откладывался.

"Протон-М" изготавливается на московском предприятии "Центр имени М.В. Хруничева". По плану в текущем году ракета-носитель должна вывести на орбиту еще два коммерческих спутника, а также построенный по заказу Минобороны России спутник "Благовест".

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