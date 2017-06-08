Казахстанский экс-банкир Аблязов заочно приговорен к 20 годам колонии, в пользу БТА банка решено взыскать $63 млрд

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты в среду приговорил бывшего главу казахстанского БТА банка Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан", присутствовавший на заседании суда.

"Мухтара Аблязова признать виновным (. . .) и приговорить к 20 годам колонии с конфискацией имущества", - огласил приговор судья Мартпек Какимжанов.

Кроме того, согласно приговору суда, М.Аблязов оштрафован на 300 МРП (месячный расчетный показатель, один МРП в Казахстане составляет 2 тыс. 269 тенге) и лишен права заниматься профессиональной деятельностью в банковской сфере сроком на три года.

Суд над М.Аблязовым проходил заочно. Судебное разбирательство началось 3 апреля текущего года, в ходе него было опрошено порядка 200 свидетелей.

М.Аблязов обвинен в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Следствием установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами у иностранных финансовых институтов.

Суд в среду также вынес обвинительный приговор по делу М.Аблязова его сообщникам.

Так, председатель правления банка Садуакас Мамеш и председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов приговорены к 5 годам лишения свободы условно каждый. Суд запретил им заниматься профессиональной деятельностью в банковской сфере сроком на три года.

Директор банка по кредитованию Кайрат Садыков приговорен к 15 годам колонии, с конфискацией имущества и лишением права заниматься профессиональной деятельностью на три года.

Все трое оштрафованы на 300 МРП.

К.Садыков взят под стражу в зале суда. Как заявил после оглашения приговора его адвокат Курушпек Танирбергенов, защита собирается обжаловать приговор. "С приговором полностью не согласны. Обязательно будем его обжаловать", - заявил адвокат.

Кроме того, суд полностью удовлетворил иск БТА-банка к М.Аблязову и его сообщникам.

"Взыскать в пользу БТА банка материальный ущерб солидарно с Аблязова, Жаримбетова, Садыкова и Мамеша в национальной валюте в размере 151,453 млрд тенге. А также ущерб в иностранной валюте с пересчетом в национальную - 2 трлн 992,376 млрд тенге", - сказал судья.

Кроме того, суд решил взыскать с М.Аблязова, Ж.Жаримбетова и С.Мамеша в нацвалюте 2,711 млрд тенге.

Также решено взыскать с М.Аблязова, Ж.Жаримбетова и К.Садыкова в нацвалюте 924,978 млрд, а также ущерб в иностранной валюте с пересчетом в нацвалюту в размере 15 трлн 438,99 млрд тенге.

Помимо этого, с М.Аблязова и Ж.Жаримбетова взыскивается солидарно 285,069 млрд тенге и иностранной валюте с пересчетом в нацвалюту - 25,953 млрд тенге.

Итого суд постановил взыскать с осужденных в пользу БТА банка 19 трлн 821,53 млрд тенге (более $63 млрд по текущему курсу).

Помимо этого, со всех осужденных взыскивается солидарно в доход государства госпошлина в размере 543,022 млрд тенге.

"Предоставить осужденным трехмесячный срок для добровольного исполнения приговора по гражданскому иску", - добавил судья.

Дело в отношении М.Аблязова, который уже много лет живет за рубежом, было возбуждено в Казахстане в 2009 году.

31 июля 2013 года М.Аблязов был задержан властями Франции. В течение августа 2013 года Казахстан, РФ и Украина независимо друг от друга, самостоятельно и в соответствии с требованиями национального законодательства каждой из стран подали запросы об экстрадиции М.Аблязова из Франции.

В сентябре 2015 года правительство Франции вынесло решение об экстрадиции М.Аблязова в Россию, где банкир должен был предстать перед судом по обвинению в хищениях, мошенничестве и легализации украденного.

Однако 9 декабря 2016 года Госсовет Франции отменил декрет премьер-министра этой страны о выдаче М.Аблязова в РФ и отпустил банкира на свободу. В качестве обоснования французский Госсовет указал, что его выдача "запрошена в политических целях".

Российские власти обвиняют М.Аблязова в хищении $5 млрд. Казахстан обвиняет М.Аблязова и его сообщников в хищении свыше $7,5 млрд.

Официальный курс на 7 июня - 312,99 тенге/$1.

