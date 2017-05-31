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Нацбанк Белоруссии снижает ставку с 14% до 13%
20:39 31.05.2017 |
Правление Национального банка Республики Беларусь приняло решение о снижении с 14 июня 2017 г. ставки рефинансирования с 14% до 13% годовых, сообщил в среду регулятор.
Одновременно снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков - с 17% до 15% годовых, а также ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности - с 9% до 8% годовых.
Данные решения в области процентной политики принимались с учетом наблюдаемых положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере, отмечается в пресс-релизе Нацбанка.
Сохраняется тенденция замедления инфляции более значительными темпами, чем ожидалось. В апреле 2017 г. в годовом выражении прирост потребительских цен составил 6,3%, базовая инфляция - 6% против 10,6% и 10% в декабре 2016 г. соответственно. Ожидается, что в ближайшие месяцы прирост потребительских цен сохранится на уровне чуть выше 6% в годовом выражении.
Темпы роста денежного предложения остаются умеренными. По оценке в мае прирост средней широкой денежной массы составит около 5% в годовом выражении.
Усиливается положительная тенденция увеличения доли рублевой составляющей денежной массы.
Сохраняется благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистое предложение иностранной валюты обеспечивает устойчивость обменного курса белорусского рубля и позволяет Национальному банку покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств.
Повышается внешняя устойчивость экономики. Формирование в январе-марте 2017 г. положительного внешнеторгового сальдо ($0,2 млрд) способствовало снижению дефицита счета текущих операций платежного баланса до $0,9 млрд против $1,5 млрд в январе - марте 2016 г.
Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться закреплением положительных трендов в экономике и монетарной сфере, а также состоянием платежного баланса.
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