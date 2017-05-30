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Молдавия объявила о высылке пяти российских дипломатов
08:13 30.05.2017 |
Пятеро российских дипломатов объявлены персонами нон-грата в Молдавии, им предписано покинуть страну. В Москве высылку дипломатов назвали "парадоксальной, но показательной" ситуацией. Как отмечает Би-Би-си, избранный в прошлом году президент Игорь Додон взял курс на сближение с Россией.
О высылке дипломатов сообщил молдавский телеканал Publika со ссылкой на пресс-секретаря МИД Молдавии Анну Самсон, передает РИА Новости. Информацию о том, что пятеро дипломатов объявлены персонами нон-грата, Интерфаксу подтвердил посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.
Мухаметшин не стал называть имена высылаемых дипломатов, он только подвердил только количество высылаемых.
"Нота получена, изучаем документ. О ком идет речь, объявим позже", - сказал посол РИА Новости.
Известно, что среди высланных дипломатов - помощник военного атташе посольства России в Молдове Александр Грудин.
В марте этого года спецслужбы Молдавии обвинили Грудин в вербовке бывшего депутата парламента Молдавии Юрия Болбочану, который был в результате арестован и обвинен в измене родине, пишет Интерфакс.
По информации Интерфакса, нота о высылке была отправлена в посольство России в понедельник во второй половине дня.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала высылку российских дипломатов из Молдавии "парадоксальной, но показательной" ситуацией.
"Очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии", - сказала Захарова.
В свою очередь, замглавы МИД России Григорий Карасин сказал, что Москва "жестко" ответит на высылку дипломатов.
Избранный в конце прошлого года президент Молдавии Игорь Додон провозгласил курс на сближение с Москвой. Сразу после избрания он совершил визит в Москву, а в мае снова побывал в российской столице и присутствовал на параде Победы на Красной площади вместе с президентом Владимиром Путиным.
Курс Додона на сотрудничество с Россией критикуют в правительстве Молдавии, с которым у нового президента происходит противостояние на протяжении последних месяцев.
Комментируя новость о высылке российских дипломатов, Додон написал в "Фейсбуке": "Правительство предприняло возмутительный жест в отношении нашего стратегического партнера - Российской Федерации".
"Понимаю, что евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений", - добавил президент Молдавии.
Как выразился Додон, "это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана".
В начале марта оппозиционно настроеное к президенту правительство отозвало посла Молдавии в России Дмитрия Брагиша.
Спустя несколько дней представители парламента и правительства рекомендовали чиновникам воздержаться от визитов в Россию. Додон раскритиковал эту инициативу.
По данным парламентариев, молдавских чиновников подвергали "унизительным" обыскам при въезде в Росси., а также подвергали сомнению их статус.
Либеральная партия Молдавии в середине мая инициировала в четверг сбор подписей за импичмент президента. Лидер партии Михай Гимпу обвинил Додона в стремлении осуществить федерализацию Молдавии и поставил ему в вину присутствие на московском параде.
На прошлой неделе о высылке двух российских дипломатов объявили власти Эстонии. Генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву предписали покинуть страну.
Российский МИД назвал решение Таллина "очередным недружественным и ничем не обоснованным актом" и пообещал ответить на него.
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