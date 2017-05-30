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В Беларуси физическим лицам разрешили покупать иностранную валюту без паспорта - указ
18:46 29.05.2017 |
В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту, сообщила пресс-служба президента в понедельник.
Соответствующий указ глава государства подписал 29 мая.
"Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации", - говорится в сообщении.
"Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций", - добавили там.
Документ вступает в силу после официального опубликования.
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