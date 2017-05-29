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Аресты в Молдавии - борьба с коррупцией или политический ход
08:37 29.05.2017 |
В Молдавии продолжаются массовые аресты госчиновников и политиков. 25 мая в Кишиневе сотрудниками Антикоррупционного центра задержаны экс-депутат парламента от Либерально-демократической партии Кирилл Лучинский, вице-председатель Либеральной партии, мэр молдавской столицы Дорин Киртоакэ, секретарь муниципального совета Валерий Диденко и два советника - Олег Онищенко и Геннадий Думанский.
Они пополнили список представителей госструктур и местных властей, к которым с начала 2017 года применены разные меры пресечения по подозрению в коррупции и извлечении выгоды из служебного положения. В обществе и экспертной среде неоднозначное отношение к этим арестам. Многие считают, что они имеют политическую подоплеку. Так это или нет, разбирался корреспондент DW в Кишиневе.
Задержание Кирилла Лучинского
Экс-депутат парламента Кирилл Лучинский был задержан 25 мая при выходе из монастыря в селе Суручены, куда он приезжал на церковную службу в честь православного праздника Вознесение Господне. По информации пресс-службы Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), его и еще трех экономических агентов подозревают в причастности к краже из молдавских банков миллиарда долларов США.
Согласно материалам уголовного дела, фирмы Лучинского получили из оффшорных компаний якобы за оказание консультативных услуг 440 тысяч долларов на счета, открытые в Лихтенштейне. Эти деньги попали в оффшоры из молдавских банков в виде невозвратных кредитов. Экс-депутату инкриминируется также утаивание данных в налоговой декларации. Собранная информация позволяет подозревать Лучинского "в отмывании денег в особо крупных размерах, что карается тюремным заключением сроком до 10 лет лишения свободы", говорится в пресс-релизе.
Кирилл Лучинский - бизнесмен, сын второго депутата Молдавии Петра Лучинского, занимавшего этот пост в 1996-2001 годах. С 2010 по февраль 2017 года Лучинский-младший был депутатом парламента от Либерально-демократической партии, входящей в правящий проевропейский альянс наряду с Демократической и Либеральной партиями.
22 февраля он неожиданно сдал депутатский мандат и объявил о выходе из политформирования. Тогда же Кирилл Лучинский сообщил, что передает 75 процентов акций принадлежащего ему оппозиционного телеканала TV7 группе журналистов.
"Черный" четверг для мэра Кишинева
Четверг, 25 мая, оказался "черным" и для мэра Кишинева, вице-председателя Либеральной партии Дорина Киртоакэ. Он был задержан сотрудниками НЦБК вечером после многочасового обыска, проведенного в его рабочем кабинете. Несколькими часами ранее прямо на заседании муниципального совета Кишинева (МСК) были задержаны секретарь МСК Валерий Диденко, независимый советник Олег Онищенко и советник от фракции Либерально-демократической партии Геннадий Думанский.
Задержанные проходят по делу о платных парковках, тендер на строительство которых выиграла австро-венгерская фирма. В НЦБК сомневаются в прозрачности конкурса и подозревают руководство мэрии в сговоре с экономическим агентом. В этом деле также фигурируют вице-мэр Нистор Грозаву и одноклассник Дорина Киртоакэ, начальник столичного управления транспорта Игорь Гамрецкий. Обоим назначена мера пресечения в виде лишения свободы.
С политическим подтекстом
Мэр Кишинева и экс-депутат парламента - не первые представители своих партий, попавшие в поле зрения правоохранительных органов. Осенью 2015 года прямо в зале заседаний парламента был задержан, а впоследствии приговорен к 9 годам лишения свободы экс-лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
17 марта был помещен под домашний арест министр сельского хозяйства, либерал Эдуард Грама, ему инкриминируется участие в незаконном отчуждении земли. 27 апреля арестовали другого ставленника Либеральной партии, министра транспорта Юрия Киринчука. Он проходит по делу о коррупции, связанному с финансированием проектов из европейских фондов. По разным делам задержаны представители местной администрации в районах, ставленники либералов или либерал-демократов.
По мнению экс-представителя Молдавии в Совете Европы, политического аналитика Алексея Тулбуре, "во всех этих арестах прослеживается политическая подоплека". Эксперт увязывает ее с желанием правящей Демократической партии "расчистить место для себя и социалистов", которых он подозревает в сговоре с властью. Как заявил Тулбуре в интервью DW, лидер демократов Влад Плахотнюк "назначит на освободившиеся места более сговорчивых и преданных ему людей".
Олигарху Владу Плахотнюку в обществе и СМИ приписывается контроль над госинститутами, подкуп депутатов, узурпация власти в стране. Тулбуре считает, что "пока сложно говорить о том, какую роль сыграла политика в аресте Лучинского, это станет ясно во время суда. Процесс должен быть открытым и максимально прозрачным".
Борьба с коррупцией вышла на новый уровень
Политолог Виктор Гурэу видит политическую составляющую в том, что "именно в результате политической воли и реформировании силовых ведомств мы пришли к тому, что началась чистка в правящих эшелонах". Гражданское общество "неоднократно обращало внимание властей на неправомерные действия с получением кредитов тем же Кириллом Лучинским, на созданную в кишиневской мэрии политико-мафиозную структуру", напомнил Гурэу в беседе с корреспондентом DW. "Я аплодирую тому, что происходит и жду новых задержаний новых чиновников, в том числе из столичной мэрии", - заявил эксперт.
Доктор истории Борис Шаповалов придерживается мнения, что "с одной стороны, конечно, во всей этой истории есть серьезная политическая подоплека, с другой - началась реальная борьба с коррупцией". Политическая подоплека, с точки зрения эксперта, заключается в том, что "в период этой кампании арестован только один представитель Демпартии, будто все остальные у них святые".
"С другой стороны, давно назрела необходимость разобраться с коррупционерами на верхних этажах власти, тем более, с мэром Кишинева, который до недавнего времени был неприкасаем, хотя все мы видим, какое безобразие творится при нем в городе", - убежден Шаповалов. Он считает также, что нет никакого сговора между правящими демократами и оппозиционными социалистами, хотя и те, и другие "готовы убрать либералов из руководства Кишиневом".
11 мая Партия социалистов начала сбор подписей за референдум по отставке мэра Дорина Киртоакэ.
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