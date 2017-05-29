Госдума России в пятницу проголосовала против того, чтобы запросить у правительства объяснений по поводу роста премий топ-менеджеров государственных компаний "Роснефть" и "Газпром". Как сообщает Би-Би-си, госкомпании защитили от проверок депутаты-единороссы, поддержали инициативу только оппозиционные фракции (100 депутатов).

В начале мая "Ведомости" сообщили о том, что "Роснефть" премировала топ-менеджеров на 1,5 млрд рублей (26,4 млн долларов) в первом квартале 2017 года, а это больше половины премий за весь прошлый год.

Через две недели совет директоров "Газпрома" предложил акционерам одобрить вознаграждения членам совета в размере 2,5 млрд рублей, что на 23% больше выплат в прошлом году.

В среду депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий попросили комитет Госдумы по бюджету и налогам запросить у правительства объяснение роста премий членов правления "Роснефти" и совета директоров "Газпрома" за последний год, сообщало РБК.

Они также хотели запросить у госкомпаний информацию об экономической деятельности за год.

"По официальным отчетам, и "Роснефть", и "Газпром" нарастили долги по итогам 2016 года. За 2016 год руководству "Роснефти" уже выплачено 2 млрд рублей в качестве премий. Они хотят получить в первом квартале 2017 года еще 1,5 млрд рублей. А выплаты руководству "Газпрома" за 2016 год составили 2,45 млрд рублей", - заявил депутат Куринный, представляя поручение.

"Учитывая, что прибыль упала, экономические показатели деятельности обеих компаний далеки от идеальных, операционные расходы растут, требуется информация, чтобы понять, за счет чего принимаются решения об увеличении выплат топ-менеджерам этих двух крупных государственных компаний", - заявил он.

Оппонировал ему глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Он сказал, что запрос депутатов-коммунистов нецелесообразен.

"Целью данного поручения является получение информации для ознакомления депутатов. Однако, как мы видим из выступления депутата Куринного, информацией он владеет", - сыронизировал Макаров.

Он заявил, что вся информация о компаниях и так доступна, поскольку они являются публичными.

"Каждый без всяких запросов может с этим ознакомиться", - сказал Макаров. Он подчеркнул, что премии членов правления компаний подвергаются аудиту, и предложил отклонить проект поручения.

Коллеги-единороссы его поддержали.