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Государственный International Bank of Azerbaijan, крупнейший банк страны, объявил о банкротстве
10:58 24.05.2017 |
Во вторник он представил план его реструктуризации, предполагающий обмен облигаций на $3,3 млрд на государственные бонды. Однако ряд европейских и американских инвесторов ранее заявили, что опасаются, что правительство может предложить им менее выгодные условия, чем национальным кредиторам. Они также утверждают, что банкротство стало неожиданностью, ибо не далее как в январе власти Азербайджана уверяли их, что продолжат поддерживать банк
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