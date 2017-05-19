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Силуанов: Резервный фонд России в 2017 г будет исчерпан, начнется использование ФНБ
18:00 18.05.2017 |
Резервный фонд России в 2017 году будет истрачен полностью, Минфин начнет использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"В соответствии с бюджетом Резервный фонд будет истрачен. Мы начнем использовать средства Фонда национального благосостояния, это в бюджете прописано", - сказал Силуанов.
По его словам, восстановление средств Резервного фонда будет происходить в 2018 году. "Тем не менее мы предусматриваем восстановление средств Резервного фонда, но это будет происходить в следующем году", - отметил он.
При этом министр добавил, что в следующем году в резервный фонд будет направлена сумма нефтегазовых доходов 2017 года в размере 623 миллиардов рублей.
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