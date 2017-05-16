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Белорусские власти давят на оппозицию через детей
15:43 15.05.2017 |
Угрозы признать семьи неблагополучными и отобрать детей ранее звучали в адрес зампредседателя Консервативно-христианской партии БНФ Юрия Беленького, правозащитниц и общественных деятелей Кристины Шатиковой и Татьяны Андреевой. В декабре 2010 года после задержания и помещения в СИЗО экс-кандитата в президенты Беларуси Андрея Санникова и его жены журналистки Ирины Халип социальные службы пытались забрать у родителей Халип малолетнего сына арестованных Даниила.
Журналистке грозят забрать ее ребенка в интернат
Сейчас соответствующие службы взялись за семьи журналистки телеканала Белсат Ларисы Щиряковой и бывшего зампреда движения "За свободу" Алеся Логвинца. Домой к родителям Щиряковой приходили сотрудники милиции, угрожая забрать ее 10-летнего сына Святослава в интернат, если Лариса не прекратит свою журналистскую деятельность. Она уже более десяти раз привлекалась к административной ответственности за сотрудничество с Белсатом и "незаконное изготовление и распространение продукции СМИ", подвергалась многочисленным штрафам, сумма которых исчисляется сотнями евро.
|Лариса Щирякова
Логвинец рассказывает, что до его ареста никто не проявлял никакого интереса к их семье. А потом к ним домой пришли двое социальных педагогов из школы, к которой приписан почти годовалый сын политика, и куда ребенок должен пойти только через несколько лет. Они прибыли, как сообщили, чтобы проверить, не является ли ситуация в семье неблагополучной, поскольку из суда пришла бумага, что Алесь был осужден.
"Неблагополучный" Логвинец
"Одна из этих педагогов проявила излишнюю инициативу, что меня возмутило, поскольку она начала советовать моей жене, как я должен себя вести. Более того, прозвучала угроза, что если я продолжу действовать, как я действую (хотя я не знаю, в курсе ли она, чем я занимаюсь), то нашу семью поставят на учет как социально неблагополучную", - говорит политик.
|Алесь Логвинец с сыном
По мнению Логвинца, действия социальных педагогов выглядят как давление на его семью: "Вот так государство показывает своим гражданам, что они все время под контролем, и если будут себя вести не так, как от них ожидают, то у них могут быть проблемы. Это очевидное нарушение прав, причем не только прав родителей, но и ребенка, поскольку задача государства защищать права детей, а не запугивать их родителей".
Опасный декрет
В своих действиях представители властей ссылаются на принятый еще в ноябре 2006 года декрет президента № 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях". Лидер гражданской кампании "Наш дом" Ольга Карач отмечает, что власти сразу же после принятия декрета пытались использовать его в первую очередь против гражданских активисток и независимых журналисток.
Для, как выразилась Карач, дисциплинирования таких женщин - чтобы запугать их и заставить отказаться от любой общественной деятельности. А поскольку это происходило в регионах, то не вызывало особого внимания СМИ.
Опасность декрета, по мнению Карач, заключается в том, что в этом документе весьма расплывчато прописаны критерии, по которым фактически можно забирать детей без решения суда, что запрещено Конституцией Беларуси: "Проблема в том, что в декрете используется выражение "и иные ... ", а власть трактует отбирание ребенка из семьи как профилактическую меру".
С 2006 по 2013 год было порядка 15 случаев, когда декрет № 18 пытались использовать в политических целях, напоминает Ольга Карач. Раньше власти использовали декрет для давления на женщин, но вот уже мы имеем несколько случаев, когда давление оказывается и на мужчин, констатирует лидер "Нашего дома".
В свою очередь Алесь Логвинец уверен, что данная проблема должна шире освещаться в СМИ и обсуждаться в экспертном сообществе, а самим родителям необходимо защищать свои права: "Государство не должно нам указывать, каким образом мы можем высказывать свое отношение к нему, поскольку государство - это мы все, и власти должны уважать наши права".
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