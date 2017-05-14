Финансовые новости
- |
- 14.05.17
- |
- 08:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Расходы россиян в апреле упали сильнее, чем в кризис 2015 года
12:20 13.05.2017 |
Расходы россиян на повседневные нужды за апрель 2017 года сократились на 6,5% по сравнению с мартом, следует из исследования холдинга "Ромир". Как указывают социологи, вероятнее всего это значит, что россияне стали реже ходить в магазины.
Как говорится в исследовании, с учетом инфляции за последний месяц сокращение расходов составило 6,8%, а в разрезе года - 9%.
"Таким образом, реальные, то есть "очищенные" от инфляции расходы наших соотечественников оказались самыми низкими за последние пять лет", - пишут в "Ромире".
Традиционно в апреле наблюдается некоторое снижение потребительской активности, указывают исследователи, но такого снижения расходов относительно предыдущего месяца не фиксировалось никогда в предыдущие годы.
"Даже в кризисном 2015 году падение повседневных трат составило 5,8%, что все же ниже сокращения расходов в апреле текущего года", - отмечают социологи.
По мнению авторов исследования, "экономия стала возможной за счет сокращения частоты походов в магазин". При этом потребительская корзина также претерпела изменения. "Доля продуктовых категорий выросла до 57%, что говорит об экономии на непродовольственных товарах", - отмечают авторы.
Сокращение расходов, как утверждают в "Ромире", коснулось почти всех регионов России и всех социальных групп, однако в центральной части России экономят все же меньше - в Северо-Западном и Южном округах сокращение расходов составило 11,9% и 16,6% соответственно, в столичном регионе расходы упали всего на 4,7%, а на Урале не упали вообще.
В "Ромире" уже второй год подряд отмечают сокращение расходов россиян. В прошлом году холдинг опубликовал исследование, в котором зафиксировали падение расходов ниже уровня 2012 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страховой стаж для получения пенсий повысят до 25 лет, - Гройсман
|Экспортеры завершили отпускную распродажу валюты на межбанке
|Денежная масса в апреле возросла на 1,3%, денежная база на 3,2% - НБУ
|Степан Кубив: Саботаж реформ будет преодолен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Власти Японии раскрыли список "черных" работодателей
|Расходы россиян в апреле упали сильнее, чем в кризис 2015 года
|Трамп приказал правительству США переходить на облачные технологии
|ЕС предложил США обсудить запрет на ноутбуки в ручной клади
|Саудиты вложат $40 млрд в инфраструктуру США
|Patriot в Балтии, KAAN в Малой Азии. России есть над чем задуматься
Это интересно
|Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира
|SpaceX испытала центральный двигатель тяжеловесной Falcon Heavy
|А вы готовы платить за разрыв отношений?
|Немецкие компании собираются создать единое хранилище персональных данных европейских покупателей
|Ателье Mansory построило 840-сильный Mercedes GLS
|Украинский стартап Grammarly привлек $110 млн инвестиций
|Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?