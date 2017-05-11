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Большинство акционеров ЕБРР поддержали ограничения проектов банка в России - глава Минфина Украины
16:13 10.05.2017 |
Российская Федерация на заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 10 мая на Кипре безрезультатно попыталась достичь отмены введенных в 2014 году ограничений на финансирование проектов в РФ, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.
"На заседании абсолютное большинство акционеров поддержали продление ограничений по проектам ЕБРР в России", - написал министр в своем блоге в Facebook.
По его словам, основной аргументацией российского управляющего было нанесение этими ограничениями ущерба развитию частного сектора экономики России и, якобы, негативное их влияние на результаты работы ЕБРР.
А.Данилюк отметил, что в своем выступлении указал на то, что ситуация, когда один акционер ЕБРР осуществляет военную агрессию против другого акционера, грубо нарушает нормы международного права и является недопустимой.
"Кроме того, военная и экономическая агрессия России против Украины наносит вред не только Украине, но и России, включая и частный сектор, о котором так "волновался" представитель РФ", - заявил глава украинского Минфина, выступив за продление ограничительных мер ЕБРР против России.
А.Данилюк поблагодарил своих коллег-управляющих, руководство ЕБРР и президента банка Сумму Чаркрабарти за принципиальную позицию и поддержку.
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