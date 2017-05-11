Суд Амстердама счел, что Кремль преднамеренно обанкротил ЮКОС

Власти России нарушили российское налоговое законодательство, предъявив к концерну ЮКОС чрезмерные требования по покрытию задолженности перед государством, что в итоге привело к началу процедуры банкротства этой нефтяной компании в марте 2006 года. Такое решение, каксообщила на своем сайте в среду, 10 мая, нидерландская газета NRC Handelsblad, вынес днем ранее апелляционный суд Амстердама.

К началу 2006 года налоговые претензии властей РФ к ЮКОСу составляли около 9,8 млрд долларов (примерно 8,9 млрд евро). Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом и назначил временного управляющего.

Постановление нидерландского суда в целом соответствует позиции, занятой ранее Европейским судом по правам человека в Страсбурге, отмечает NRC Handelsblad. В июле 2014 года ЕСПЧ постановил взыскать с России около 2 млрд евро в пользу экс-акционеров ЮКОСа.

Бывшие держатели акций компании во главе с экс-председателем правления Стивеном Тиди положительно отреагировали на решение апелляционного суда Амстердама. По словам Тиди, приговор "раскрыл, как далеко способна зайти Российская Федерация в своем манипулировании правовым процессом и игнорировании верховенства закона".

Судебные прения вокруг ЮКОСа

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им компенсацию в размере 50 млрд долларов за экспроприацию компании. В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о выплате компенсаций. Представители экс-акционеров передали адвокатам российской стороны уведомление о намерении подать в Гаагский апелляционный суд жалобу на этот вердикт. Россия в свою очередь пообещала "использовать все законные средства", чтобы апелляция бывших акционеров была отклонена.