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Суд Амстердама счел, что Кремль преднамеренно обанкротил ЮКОС
10:34 10.05.2017 |
Власти России нарушили российское налоговое законодательство, предъявив к концерну ЮКОС чрезмерные требования по покрытию задолженности перед государством, что в итоге привело к началу процедуры банкротства этой нефтяной компании в марте 2006 года. Такое решение, каксообщила на своем сайте в среду, 10 мая, нидерландская газета NRC Handelsblad, вынес днем ранее апелляционный суд Амстердама.
К началу 2006 года налоговые претензии властей РФ к ЮКОСу составляли около 9,8 млрд долларов (примерно 8,9 млрд евро). Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом и назначил временного управляющего.
Постановление нидерландского суда в целом соответствует позиции, занятой ранее Европейским судом по правам человека в Страсбурге, отмечает NRC Handelsblad. В июле 2014 года ЕСПЧ постановил взыскать с России около 2 млрд евро в пользу экс-акционеров ЮКОСа.
Бывшие держатели акций компании во главе с экс-председателем правления Стивеном Тиди положительно отреагировали на решение апелляционного суда Амстердама. По словам Тиди, приговор "раскрыл, как далеко способна зайти Российская Федерация в своем манипулировании правовым процессом и игнорировании верховенства закона".
Судебные прения вокруг ЮКОСа
В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им компенсацию в размере 50 млрд долларов за экспроприацию компании. В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о выплате компенсаций. Представители экс-акционеров передали адвокатам российской стороны уведомление о намерении подать в Гаагский апелляционный суд жалобу на этот вердикт. Россия в свою очередь пообещала "использовать все законные средства", чтобы апелляция бывших акционеров была отклонена.
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